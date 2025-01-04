Kayserispor, Bodrum FK karşısında galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor

04 Ocak 2025 15:33 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 15:43

Bellona Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Bodrum FK ile oynayacakları maçı kazanarak galibiyet serisine başlamak istediklerini ifade etti.

Kaloğlu, yaptığı açıklamada, ligde son iki maçta iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ancak bu performansı skora yansıtamadıklarını belirtti. Gelecek için bu oyun anlayışının önemli olduğunu vurgulayan Kaloğlu, "Antalyaspor ve Galatasaray​ karşılaşmalarında takımımız çok iyi savaştı ve teknik anlamda da olumlu işler yaptı. Bu performansı, Türkiye’de futbolla ilgilenen herkes gördü" dedi.

Puan sıralamasındaki rakiplerinden biriyle oynayacaklarını belirten Kaloğlu, şunları söyledi:

"Bodrum FK'nın artı ve eksilerini analiz ederek hazırlıklarımızı yapıyoruz. Stratejilerimizi belirliyoruz. Ekibimle 9 maçtır bu takımın başındayım. Fenerbahçe ve Galatasaray maçları dışında oynadığımız 7 maçta 11 puan topladık, bu başarıyı doğru buluyorum. Bodrum FK​ maçıyla galibiyet serisine başlamak istiyoruz. Bu maç bizim için çok kritik ve önemli. Lige verilen arada futbolculara yoğunlaşarak yüklemeler yaptık, fiziksel açıdan her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Sakatlıkları devam eden bazı oyuncularımız ise takımla çalışmaya başladı. Kaleci Bilal Bayazit, Carlos Mane ve Anthony Uzodimma antrenmanlara katılmaya başladılar. Majid Hosseini, Arif Kocaman ve Eray Özbek ise henüz bu aşamaya gelemediler. Ali Karimi, rahatsızlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Mehdi Bourabia ise kart cezalısı. Ancak tüm bu eksiklere rağmen umutluyuz. Bu, bizim için 6 puanlık bir maç. Bodrum FK da kazanmak için sahaya çıkacak ama biz iyi bir takım olduk ve iyi oynuyoruz. İnşallah bu performansı skora yansıtarak galip geleceğiz."

Önceki kulüp başkanı Ali Çamlı'nın kulüp için yaptığı fedakarlıklara değinen Kaloğlu, "Nurettin Başkan da zorlu bir görev üstlendi. Amacımız iyi sonuçlar alarak yönetimimize ve kulübümüze destek olmak. Galibiyetler, şehri bir araya getirecek ve moral kaynağı olacaktır. Tek hedefimiz bu" diyerek sözlerini tamamladı.