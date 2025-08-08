Kayserispor cephesinden transfer açıklaması: "Karşımızda olanları unutmadık"

Kayserispor'un transfer yasağı sona erdi. Başkan Nurettin Açıkalın, sosyal medya hesabından sürece dair paylaşım yaptı.

KAYSERİSPOR'DA BAŞKANDAN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Büyük Kayserispor taraftarı sabırla beklediğimiz bir sürecin sonuna geldik. Bu saat itibarıyla transfer tahtamız açılmıştır. Bütün takımımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Karşımızda olan herkese de bugünleri unutmadığımızı söylemek istiyorum. Zor bir süreçti. Sizin de sabırsızlığınızı anlıyorum ama zamana ihtiyacımız vardı. Bu zamanı da bu şekilde değerlendirdik. Sizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kayserispor'a desteğinizi esirgemeyin, Kayserispor'un yanında olmaya devam edin. Sizlerle birlikte güçlüyüz. Sizleri çok seviyoruz."