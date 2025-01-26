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Kayserispor Rumen futbol adamı Adrian Mutu'yu istiyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: NTV SPOR
26 Ocak 2025 22:47 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 23:06
Kayserispor Rumen futbol adamı Adrian Mutu&#039;yu istiyor!

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktör adayları arasına Adrian Mutu dahil oldu. Kayserispor, Rumen çalıştırıcı Adrian Mutu'yla ilk iletişimi kurdu.

Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor​'da teknik direktör arayışları devam ediyor. Adaylar arasına son olarak Rumen​ futbol adamı Adrian Mutu eklendi. Adrian Mutu şu anda Petrolul Ploiesti takımının başında görev yapıyor.

İLK GÖRÜŞME YAPILDI

Kayserispor, Rumen çalıştırıcıya ilgisini iletti. Adrian Mutu daha önce Nefçi ve Cluj gibi takımları çalıştırmıştı. 

Petrolul Ploiesti'de teknik direktörlük görevini 2024 sonuna kadar Mehmet Topal yürütüyordu. 

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Kaynak: NTV SPOR
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