Kayserispor'a FIFA'dan bir şok daha! Transfer yasağı dosyaları kabardı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, transfer engelini kaldırama mücadelesi verirken FIFA'dan gelen yeni bir yaptırımla sarsıldı. Geçmiş dönemde kadrosunda yer alan Fas asıllı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia'nın ödenmeyen alacakları, sarı-kırmızılı yönetimin karşısına dev bir engel olarak çıktı.

BOURABİA DOSYASINDAN 456 BİN EUROYÜKÜMLÜLÜK

Kayserispor Kulübü tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, FIFA nezdindeki sürecin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Karara göre; eski oyuncu Mehdi Bourabia’nın 456 bin euro tutarındaki alacağının ödenmemesi nedeniyle kulübe yeni bir transfer ve oyuncu tescil yasağı getirildi. FIFA’nın 6 Ekim 2026 tarihli tebligatında, söz konusu mali borç tamamen kapatılana kadar yaptırımın yürürlükte kalacağı kaydedildi.

TOPLAM YAPTIRIM YÜKÜ 771 BİN UEROYA ULAŞTI

Eklenen bu son dosya ile birlikte Kayserispor’un FIFA nezdinde işlem gören aktif transfer yasağı dosya sayısı 5’e çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün transfer tahtasını yeniden açabilmesi için söz konusu 5 ayrı dosyaya karşılık ödemesi gereken toplam tutarın ise 771 bin euro seviyesine ulaştığı aktarıldı. Yönetim kanadından yapılan açıklamada, mevcut yasakların kaldırılması ve hukuki prosedürlerin tamamlanması adına gerekli mali ve hukuki adımların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.