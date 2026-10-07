Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 16:30

Kayserispor'a FIFA'dan bir şok daha! Transfer yasağı dosyaları kabardı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayserispor, eski futbolcusu Mehdi Bourabia’ya olan borcu sebebiyle FIFA tarafından yeniden transfer ve tescil engeline takıldı. Sarı-kırmızılı kulüpte yeni yaptırımla birlikte aktif yasak dosyası sayısı 5’e yükseldi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kayserispor'a FIFA'dan bir şok daha! Transfer yasağı dosyaları kabardı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 16:30

Süper Lig'de mücadele eden , transfer engelini kaldırama mücadelesi verirken 'dan gelen yeni bir yaptırımla sarsıldı. Geçmiş dönemde kadrosunda yer alan Fas asıllı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia'nın ödenmeyen alacakları, sarı-kırmızılı yönetimin karşısına dev bir engel olarak çıktı.

Kayserispor'a FIFA'dan bir şok daha! Transfer yasağı dosyaları kabardı

BOURABİA DOSYASINDAN 456 BİN EUROYÜKÜMLÜLÜK

Kayserispor Kulübü tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, FIFA nezdindeki sürecin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Karara göre; eski oyuncu Mehdi Bourabia’nın 456 bin tutarındaki alacağının ödenmemesi nedeniyle kulübe yeni bir transfer ve oyuncu tescil yasağı getirildi. FIFA’nın 6 Ekim 2026 tarihli tebligatında, söz konusu mali borç tamamen kapatılana kadar yaptırımın yürürlükte kalacağı kaydedildi.

TOPLAM YAPTIRIM YÜKÜ 771 BİN UEROYA ULAŞTI

Eklenen bu son dosya ile birlikte Kayserispor’un FIFA nezdinde işlem gören aktif dosya sayısı 5’e çıktı. Sarı-kırmızılı kulübün transfer tahtasını yeniden açabilmesi için söz konusu 5 ayrı dosyaya karşılık ödemesi gereken toplam tutarın ise 771 bin euro seviyesine ulaştığı aktarıldı. Yönetim kanadından yapılan açıklamada, mevcut yasakların kaldırılması ve hukuki prosedürlerin tamamlanması adına gerekli mali ve hukuki adımların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'den Mbappe sürprizi! Aziz Yıldırım kolları sıvadı, bombayı patlatacak
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten camiaya mesaj: 'Önümüzde kimse duramaz!'
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Futbol
#kayserispor
#transfer yasağı
#fıfa
#Euro
#Mehdi Bourabia
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.