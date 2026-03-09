Menü Kapat
Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın'dan olay hakem sözleri: MHK için istifa çıkışı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de Kayserispor'u 3-1 mağlup etti. Kayserispor'un aleyhine bir kırmızı kart ve bir penaltının olduğu mücadele sonrasında, kulüp başkanı Nurettin Açıkalın'dan sert sözler geldi.

Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın'dan olay hakem sözleri: MHK için istifa çıkışı!
Kayserispor'da Trabzonspor karşılaşmasının kritiği hakem üzerinden yapıldı. Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, müsabakanın ardından istifa istedi.

Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın'dan olay hakem sözleri: MHK için istifa çıkışı!

KAYSERİSPOR'DA NURETTİN AÇIKALIN'DAN OLAY HAKEM SÖZLERİ!

"Bu kararları nasıl verdin Cihan Aydın! Merkez Hakem Kurulu başkanı bu gece istifa etsin! Federasyon başkanımız lütfen bu konuya müdahale etsin! Böyle bir hakem performansını kabul etmiyoruz, burası Kayserispor, bakın büyük gelir size yutamazsınız! Hakemlerin içinde olduğu pisliği, federasyon ortaya çıkarttı! Biz bilmiyoruz kim hangi pisliğin içinde! Haftaya biz Samsun'dayız Özgür Yankaya, oraya da bekliyorum seni! Biz buradayız, sizi de bekliyoruz! Biz yarın da burada olacağız, haftaya Samsun'a da bekliyoruz! Başaramayacaksınız. Boşuna hak yemeyin. Evlatlarınız var. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Söyleyecek kelime de yok zaten! Taraftar, yerine tiyatro oynandığını düşünüyor. Bugün çok iyi oynadık, oyuncularımın alnından tek tek öpüyorum. Sanıyorum ki mesajlarım yerine ulaşmıştır. Biz bir olacağız, bunların gücü bize yetmez. Hepinize iyi akşamlar diliyorum."

Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın'dan olay hakem sözleri: MHK için istifa çıkışı!

Sıkça Sorulan Sorular

KARŞILAŞMADA NE ZAMAN KIRMIZI KART ÇIKTI?
Kayserispor, 8. dakikada 10 kişi kalmıştı.
