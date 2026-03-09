Kocaelispor İstanbul deplasmanından 3 puanla döndü!

Kocaelispor, Serdar Dursun'un 6. dakikadaki penaltısıyla Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte yeşil siyahlılar 33 puana yükselirken, İstanbul temsilcisi ise 22 puanda kaldı. İlave olarak da Kocaelispor gelecek hafta Konyaspor'u ağırlarken, kümede kalma mücadelesi veren Eyüpspor ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Gürcan Hasova, Murat Ergin Gözütok, Selim Şenöz.

ikas Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan (Dk. 80 Legowski), Onguene (Dk. 46 Anıl Yaşar, Dk. 60 Raux Yao), Bedirhan Özyurt, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Taşkın İlter (Dk. 80 Radu), Emre Akbaba, Torres (Dk. 66 Metehan Altunbaş), Pintor, Umut Bozok.

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Show, Linetty (Dk. 62 Boende), Agyei (dk. 87 Samet Yalçın), Churlinov (Dk. 62 Tayfur Bingöl), Serdar Dursun (Dk. 72 Haidara).

Gol: Dk. 6 Serdar Dursun (Penaltıdan) (Kocaelispor).

Sarı kartlar: Dk. 5 Onguene, Dk. 31 Pintor, Dk. 55 Taşkın İlter, Dk. 90+4 Metehan Altunbaş (ikas Eyüpspor), Dk. 48 Dijksteel, Dk. 74 Ahmet Oğuz (Kocaelispor).