Kayserispor'da Radomir Djalovic dönemi bitti! Yeni teknik direktör belli oldu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da önemli bir gelişme yaşandı. Kulüp, Teknik Direktör Radomir Djalovic ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Teknik direktör Radomir Djalovic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR BELLİ OLDU

Kayserispor'un Erling Moe ile teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı öğrenildi. 56 yaşındaki teknik adamın bu hafta içinde Kayseri’ye geleceği öğrenildi.

Türkiye’de daha önce Beşiktaş’ta görev yapan Ole Gunnar Solskjaer’in yardımcılığını üstlenen Norveçli antrenörün, Gençlerbirliği ile oynanacak maçta takımın başında olması bekleniyor.