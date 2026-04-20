Kayserispor'da teknik direktör Moe gelecek haftalardan umutlu! "Hala şansımız var"

Trendyol Süper Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçında Gaziantep FK ile Zecorner Kayserispor, Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla Gaziantep FK oldu. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri Bayo, Benasser (kendi kalesine) ve Sorescu attı.

Gaziantep FK, bu sonuçla ligde puanını 37'ye yükseltirken haftayı 10. sırada tamamladı. Zecorner Kayserispor ise bu mağlubiyetle 23 puanda kalarak haftayı küme düşme potasında 17. sırada noktaladı.

Zecorner Kayserispor'da teknik direktörü Erling Moe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Moe, hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Yaptıkları top kayıplarının kendilerini geri ittiğini ve dönemediklerini belirten Moe, şu ifadeleri kullandı:

"Hala şansımız var, önümüzde zor bir hafta olsa da çalışıp bu şansımızı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Oyucularımın düşme korkusuna kapıldığına katılmıyorum. Antrenmanlarda ve maçlarda olsun ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremezsek ve kolay goller yersek oyuncular öz güven kaybı yaşayabiliyor. Sezonun başından bu yana gelen bir süreç. Antrenmanlarda yaptığımız çalışmalardan memnunum. Sadece bunun saha içerisinde öz güvenli bir şekilde yansıtmamız gerekiyor."

Cezalardan dolayı iç sahada taraftar desteğinin istedikleri seviyede olmadığını aktaran Moe, "Türkiye'deki insanlar kendi ligleriyle alakalı konuşurken daha küçümseyici bakabiliyorlar. Ben bugün yarışmacı iyi bir lig olduğunu ve güzelleştiren şeyin taraftar olduğunu düşünüyorum. Yasağın ne bizim sahamızda ne de başka sahada olması bir şey kazandırmaz. Bu lig güçlü bir lig." şeklinde konuştu.