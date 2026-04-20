Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Kayserispor'da teknik direktör Moe gelecek haftalardan umutlu! "Hala şansımız var"

Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın kapanış maçında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'ye 3-0'lık skorla kaybetti. Haftayı 23 puanla 17. sırada kapatan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Erling Moe, mücadelenin ardından konuştu. Moe, önlerinde zor maçlar olsa da ligde kalmak adına çalışarak bu şansı en iyi şekilde değerlendireceklerini söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kayserispor'da teknik direktör Moe gelecek haftalardan umutlu!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 23:44
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 23:44

'de 30. hafta maçları tamamlandı. Ligde haftanın kapanış maçında ile Zecorner , Gaziantep'te karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede kazanan taraf 3-0'lık skorla Gaziantep FK oldu. Kırmızı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri Bayo, Benasser (kendi kalesine) ve Sorescu attı.

HABERİN ÖZETİ

Kayserispor'da teknik direktör Moe gelecek haftalardan umutlu! "Hala şansımız var"

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK, Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri Bayo, Benasser (kendi kalesine) ve Sorescu attı.
Bu sonuçla Gaziantep FK puanını 37'ye yükselterek haftayı 10. sırada tamamladı.
Zecorner Kayserispor ise 23 puanda kalarak haftayı 17. sırada ve küme düşme potasında noktaladı.
Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe, maç sonrası yaptığı açıklamada hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtti.
Moe, önlerinde zorlu bir hafta olsa da hala şanslarının olduğuna inandığını söyledi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Gaziantep FK, bu sonuçla ligde puanını 37'ye yükseltirken haftayı 10. sırada tamamladı. Zecorner Kayserispor ise bu mağlubiyetle 23 puanda kalarak haftayı küme düşme potasında 17. sırada noktaladı.

Zecorner Kayserispor'da teknik direktörü Erling Moe, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Moe, hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Yaptıkları top kayıplarının kendilerini geri ittiğini ve dönemediklerini belirten Moe, şu ifadeleri kullandı:

"Hala şansımız var, önümüzde zor bir hafta olsa da çalışıp bu şansımızı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Oyucularımın düşme korkusuna kapıldığına katılmıyorum. Antrenmanlarda ve maçlarda olsun ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yakaladığımız fırsatları değerlendiremezsek ve kolay goller yersek oyuncular öz güven kaybı yaşayabiliyor. Sezonun başından bu yana gelen bir süreç. Antrenmanlarda yaptığımız çalışmalardan memnunum. Sadece bunun saha içerisinde öz güvenli bir şekilde yansıtmamız gerekiyor."

Cezalardan dolayı iç sahada taraftar desteğinin istedikleri seviyede olmadığını aktaran Moe, "Türkiye'deki insanlar kendi ligleriyle alakalı konuşurken daha küçümseyici bakabiliyorlar. Ben bugün yarışmacı iyi bir lig olduğunu ve güzelleştiren şeyin taraftar olduğunu düşünüyorum. Yasağın ne bizim sahamızda ne de başka sahada olması bir şey kazandırmaz. Bu lig güçlü bir lig." şeklinde konuştu.

ETİKETLER
#Futbol
#trendyol süper lig
#kayserispor
#gaziantep fk
#maç sonucu
#Erling Moe
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.