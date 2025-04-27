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 | Burak Ayaydın

Kayserispor'dan kritik 3 puan: Çaykur Rizespor'u devirdiler!

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Küme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi ev sahibi Kayserispor kazandı.

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Kayserispor'dan kritik 3 puan: Çaykur Rizespor'u devirdiler!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 21:39
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 21:39

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 ile geçti ve küme hattından biraz daha uzaklaştı. Sarı kırmızılı ekibin tek golü, 43. dakikada Mehdi Bourabia'dan geldi.

https://x.com/KayserisporFK/status/1916552846142562801

KAYSERİSPOR 40 PUANA YÜKSELDİ

Bu mücadelenin ardından Kayserispor 40 puana yükselirken, Çaykur Rizespor ise 37 puanda kaldı.

Kayserispor'dan kritik 3 puan: Çaykur Rizespor'u devirdiler!

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Candaş Elbil

Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 86 Mehmet Eray Özbek), Karimi, Ramazan Civelek (Dk. 73 Baran Ali Gezek), Bourabia (Dk. 73 Mane), Cardoso (Dk. 90+4 Hasan Ali Kaldırım), Nazon (Dk. 86 Talha Sarıarslan).

Çaykur Rizespor: Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat Pala (Dk. 59 Zeqiri), Berkay Özcan (Dk. 86 Buljubasic), Olawoyin, Akintola (Dk. 59 Abdülkadir Ömür), Jurecka (DK. 46 Varesanovic), Sowe​​​​​​​.

Gol: Dk. 43 Bourabia (Bellona Kayserispor).

Sarı kartlar: Dk. 23 Jurecka Dk. 75 Olawoyin, Dk. 76 Mocsi, Dk. 90+2 Hojer, Dk. 90+3 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Dk. 45+2 Nazon (Bellona Kayserispor).

Sıkça Sorulan Sorular

İKİ EKİBİN SIRADAKİ MAÇLARI KİMLERLE?
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kayserispor; Corendon Alanyaspor deplasmanına giderken, Çaykur Rizespor ise Gaziantep FK'yı konuk edecek.
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#çaykur rizespor
#trendyol süper lig
#kayserispor
#Spor
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