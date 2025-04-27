Kayserispor'dan kritik 3 puan: Çaykur Rizespor'u devirdiler!

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile Çaykur Rizespor karşılaştı. Küme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi ev sahibi Kayserispor kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor, Çaykur Rizespor'u 1-0 ile geçti ve küme hattından biraz daha uzaklaştı. Sarı kırmızılı ekibin tek golü, 43. dakikada Mehdi Bourabia'dan geldi.

https://x.com/KayserisporFK/status/1916552846142562801

KAYSERİSPOR 40 PUANA YÜKSELDİ

Bu mücadelenin ardından Kayserispor 40 puana yükselirken, Çaykur Rizespor ise 37 puanda kaldı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çiçek, Candaş Elbil

Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 86 Mehmet Eray Özbek), Karimi, Ramazan Civelek (Dk. 73 Baran Ali Gezek), Bourabia (Dk. 73 Mane), Cardoso (Dk. 90+4 Hasan Ali Kaldırım), Nazon (Dk. 86 Talha Sarıarslan).

Çaykur Rizespor: Grbic, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer, Mithat Pala (Dk. 59 Zeqiri), Berkay Özcan (Dk. 86 Buljubasic), Olawoyin, Akintola (Dk. 59 Abdülkadir Ömür), Jurecka (DK. 46 Varesanovic), Sowe​​​​​​​.

Gol: Dk. 43 Bourabia (Bellona Kayserispor).

Sarı kartlar: Dk. 23 Jurecka Dk. 75 Olawoyin, Dk. 76 Mocsi, Dk. 90+2 Hojer, Dk. 90+3 Muhammet Taha Şahin (Çaykur Rizespor), Dk. 45+2 Nazon (Bellona Kayserispor).