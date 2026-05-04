Turnuvaya cemiyet hayatının tanınmış isimleri yoğun ilgi gösterirken, özellikle ünlü avukat ve yazar Ali Elbeyoğlu performansı ve sahadaki enerjisiyle öne çıkan isimler arasında yer aldı. Elbeyoğlu, sadece sportif başarısıyla değil, turnuva boyunca sergilediği centilmen duruşuyla da dikkat çekti.

HABERİN ÖZETİ Kemer Country Club'daki 23 Nisan'a Özel Golf Turnuvası'nda Ali Elbeyoğlu dikkat çekti Kemer Country Club'da düzenlenen 23 Nisan'a özel golf turnuvası, cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin katılımıyla gerçekleşti ve ünlü avukat Ali Elbeyoğlu performansı ve centilmen duruşuyla dikkat çekti. Turnuvaya cemiyet hayatının tanınmış isimleri yoğun ilgi gösterdi. Ünlü avukat ve yazar Ali Elbeyoğlu performansı ve sahadaki enerjisiyle öne çıkan isimler arasında yer aldı. Turnuva, Kırmızı-beyaz konseptiyle Türk bayrağının renklerine bürünen golf sahasında gerçekleşti. Net Kategori 1. Takım Korgun Şengün, Erol Ulusoy, Alican Keskin ve Demir Özdemir; Net Kategori 2. Takım Ahmet Kaya, Sena Kaya, Tunç Aslan ve Uluç Aslan; Net Kategori 3. Takım ise Ali Elbeyoğlu, Merve Müftüoğlu, Samet Karatekin ve Eren Sarateş’ten oluşan ekip kazandı. Gross Kategori'nin kazananları Can Marko Özdemir, Kerem Tanpolat, Can Bıkmaz ve Oğuzhan Hacısüleymanoğlu oldu.

Özellikle Ali Elbeyoğlu'nun turnuvadaki performansı ve sosyal çevredeki etkisi, organizasyonun en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.