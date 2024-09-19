Kerem Aktürkoğlu Benfica'da gollerine devam ediyor! Şampiyonlar Ligi'ni de boş geçmedi 

19 Eylül 2024 20:33 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 20:39

Portekiz temsilcisi Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'ni de boş geçmedi. Benfica'daki ilk lig maçında golle tanışan Aktürkoğlu bu sefer Şampiyonlar Ligi'nde takımını öne geçiren golü ağlara gönderdi.

Galatasaray​'dan 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica​'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu​, takımındaki ilk Şampiyonlar Ligi​ maçında golünü attı. Arka direkte fırsatçılığı konuşturan milli yıldız topu ağlara göndererek takımını Şampiyonlar Ligi'nde öne geçirdi.

BENFICA​'YI TÜRKLER SIRTLADI!

Bununla birlikte bir diğer milli yıldızımız Orkun Kökçü de maçın 29. dakikasında güzel bir frikik gole imza atarak takımının ikinci golünü kaydetti.

BİR İLKİ BAŞARDILAR

Opta verisine göre, Kerem Aktürkoğlu​ ve Orkun Kökçü, bir Avrupa takımının formasıyla oynadıkları Şampiyonlar Ligi maçında beraber gol atan ilk Türk futbolcular oldu.

LİG MAÇINI DA BOŞ GEÇMEMİŞTİ

Benfica ile 5 gün önce ilk lig maçına çıkan Aktürkoğlu, o maçı da boş geçmemişti. Santa Clara'ya 27. dakikada gol atana milli yıldıza asisti Orkun Kökçü yapmıştı.