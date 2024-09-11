Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'a veda etti: Son günümde sizi görmek istedim

11 Eylül 2024 06:37 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 07:03

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılılara veda etti. Son gününde arkadaşlarını ziyaret eden yıldız oyuncu, duygusal anlar yaşadı. Aktürkoğlu, "Bu armaya, bu formaya, bu camiaya çok büyük borcum var." diye konuştu.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer oldu. Yıldız oyuncu, İzlanda ile oynanan milli maçın ardından eski takım arkadaşlarını ziyaret etmek için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitti.

Galatasaray Youtube hesabı, Kerem Aktürkoğlu'nun veda videosunu yayınladı. Videoda duygusal anların yaşandığı görüldü.

"BU ARMAYA BU CAMİAYA ÇOK BÜYÜK BORCUM VAR"

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan 25 yaşındaki futbolcu, "Gitmeden önce son günümde sizi görmek istedim. Çünkü Galatasaray'ın benim için yeri çok farklı. Çok güzel arkadaşlıklar, duygular, anılar biriktirdim. Herkesin benim üzerimde çok fazla emeği var. Çok teşekkür ederim. Ben Kerem Aktürkoğlu olduysam bu tek başına olmadı. Galatasaray'ın benim üzerimde çok emeği olduğu için oldu. Bu armaya, bu formaya, bu camiaya çok büyük borcum var. Bu borcu da burada oynarken ödemeye çalıştım. Her zaman yüzde yüzümü vermeye çalıştım. Bundan sonraki hedeflerim hem kendim için hem de Galatasaray'ı gururlandırmak olacaktır. Sizi çok seviyorum. Beni ben olarak kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim." dedi.

Galatasaray'da 179 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu, 46 gol atarken, 42 asist yaptı.