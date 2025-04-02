Kerem Demirbay'a güle güle! Galatasaray'da ayrılık resmiyet kazandı

Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın transfer süreci netlik kazandı. Galatasaray'da yeterince forma şansı bulamayan ve son dönemde adı Samsunspor ile de anılan Kerem Demirbay, sezon sonu için flaş bir karar verdi ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istemedi.

GALATASARAY'DA KEREM DEMİRBAY TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

2023 yazında 3.7 milyon Euro bedelle Bayer Leverkusen'den transfer edilen Kerem Demirbay, sarı kırmızılı forma altında beklentileri karşılayamadı. Galatasaray'daki kariyeri boyunca inişli çıkışlı performanslar gösteren ve Okan Buruk tarafından daha çok hamle oyuncusu olarak kullanılan Kerem Demirbay, sarı kırmızılı yönetim tarafından bir süre önce gözden çıkarılmış ve ayrılığın önü açılmıştı. Akabinde ise sezon sonuna doğru resmiyet kazanması beklenen dönemle ilgili deneyimli orta sahadan flaş bir karar geldi ve lig sonunda Almanya'ya dönmeyi şimdiden gündemine aldı. Menajerine süreçle ilgili bilgi veren gurbetçi oyuncu, Galatasaray yönetiminin de transferde kolaylık sağlamasıyla gelecek yaz Bundesliga'ya dönecek ve kariyerine orada devam edecek.

KEREM DEMİRBAY'IN BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 30 maça çıkan ve 909 dakika sahada kalan Kerem Demirbay, 3 asistlik katkı sağladı. Okan Buruk'un da hakkında 'ayrılabilir' dediği Alman orta sahanın, yüksek maaşı sebebiyle de Türkiye'de devam edemeyeceği ve biraz da zorunlu olarak Almanya'ya dönüş kararı aldığı düşünülüyor.