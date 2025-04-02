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 | Burak Ayaydın

Kerem Demirbay'a güle güle! Galatasaray'da ayrılık resmiyet kazandı

Galatasaray'da derbi öncesinde Kerem Demirbay sürprizi yaşandı. Uzun zamandır Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Kerem Demirbay, an itibarıyla transfer kararını verdi ve sezon sonundaki adresini netleştirdi.

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Kerem Demirbay'a güle güle! Galatasaray'da ayrılık resmiyet kazandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.04.2025
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
02.04.2025
saat ikonu 15:11

Galatasaray'da Kerem Demirbay'ın transfer süreci netlik kazandı. Galatasaray'da yeterince forma şansı bulamayan ve son dönemde adı Samsunspor ile de anılan Kerem Demirbay, sezon sonu için flaş bir karar verdi ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istemedi.

Galatasaray, Kerem Demirbay'ın maliyetini açıkladı- Son Dakika Spor Haberleri | NTVSpor

GALATASARAY'DA KEREM DEMİRBAY TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

2023 yazında 3.7 milyon Euro bedelle Bayer Leverkusen'den transfer edilen Kerem Demirbay, sarı kırmızılı forma altında beklentileri karşılayamadı. Galatasaray'daki kariyeri boyunca inişli çıkışlı performanslar gösteren ve Okan Buruk tarafından daha çok hamle oyuncusu olarak kullanılan Kerem Demirbay, sarı kırmızılı yönetim tarafından bir süre önce gözden çıkarılmış ve ayrılığın önü açılmıştı. Akabinde ise sezon sonuna doğru resmiyet kazanması beklenen dönemle ilgili deneyimli orta sahadan flaş bir karar geldi ve lig sonunda Almanya'ya dönmeyi şimdiden gündemine aldı. Menajerine süreçle ilgili bilgi veren gurbetçi oyuncu, Galatasaray yönetiminin de transferde kolaylık sağlamasıyla gelecek yaz Bundesliga'ya dönecek ve kariyerine orada devam edecek.

Kerem Demirbay: Kariyeri, Başarıları ve Kişisel Hayatı | Benim İnsanlarım

KEREM DEMİRBAY'IN BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile bu sezon 30 maça çıkan ve 909 dakika sahada kalan Kerem Demirbay, 3 asistlik katkı sağladı. Okan Buruk'un da hakkında 'ayrılabilir' dediği Alman orta sahanın, yüksek maaşı sebebiyle de Türkiye'de devam edemeyeceği ve biraz da zorunlu olarak Almanya'ya dönüş kararı aldığı düşünülüyor.

Sıkça Sorulan Sorular

KEREM DEMİRBAY İÇİN ÖDENEN EN YÜKSEK BONSERVİS NE KADARDIR?
Bayer Leverkusen, 2019 yazında Demirbay için 32 milyon Euro bonservis ödemişti.
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ETİKETLER
#Kerem Demirbay
#Kerem Demirbay
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
#senaryo
#Yağmurluk
#Transfer Haberleri
#Spor
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