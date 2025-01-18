Khvicha Kvaratskhelia, Paris Saint Germain ile sözleşme imzaladı!

18 Ocak 2025 00:33 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 00:36

Fransız kulüp Paris Saint Germain, Napoli'den Gürcü futbolcu Khvicha Kvaratskhelia'yı renklerine bağladı.

Ligue 1 ekibi Paris Saint Germain​, kadrosuna yıldız ismi kattı. Serie A takımı Napoli​'de gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki Gürcü yıldız Khvicha Kvaratskhelia'nın transferi resmen açıklandı.

Paris Saint Germain, Khvicha Kvaratskhelia ile 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Khvicha Kvaratskhelia'nın bonservisi için Napoli'ye 70 milyon euro bonservis bedeli ödendiği öğrenildi.

SEZON KARNESİ

Khvicha Kvaratskhelia bu sezon Napoli'de 19 karşılaşmada forma şansı buldu. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, bu müsabakalarda 5 gol attı ve 3 asist üretti.