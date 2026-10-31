Kocaeli'de gol sesi çıkmadı! Kocaelispor ile Çaykur Rizespor yenişemedi

Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Kocaelispor ile Çaykur Rizespor, Kocaeli'de kozlarını paylaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da zaman zaman rakip kalede etkili pozisyonlar üretse de gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0'lık eşitlikle girildi.

Mücadelenin ikinci yarısında da takımlar yakaladıkları pozisyonları golle sonuçlandıramadı ve maç başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Kocaelispor, bu sonuçla ligdeki ilk beraberliğini alarak puanını 16 yaptı. Çaykur Rizespor ise ligdeki 2. beraberliğini yaşayarak puanını 11'e yükseltti.

Kocaelispor, Süper Lig'in 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak. Çaykur Rizespor ise ligin 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü sahasında Erzurumspor FK'yi ağırlayacak.