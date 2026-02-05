Kocaelispor-Beşiktaş maçında tribünden düşerek yaralanan Harda Kaçmaz hayatını kaybetti

Kategoriler
Kocaelispor, Beşiktaş maçında tribünden düşen Harda Kaçmaz’ın vefat ettiğini duyurdu. Genç futbolsever, olayla birlikte hastaneye kaldırılmıştı ama sürecin devamında kötü haber geldi.
"Maalesef Harda’yı kaybettik… Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Seni asla unutmayacağız Harda…"
https://x.com/Kocaelispor/status/2019499947800879246?s=20