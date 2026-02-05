Menü Kapat
 Burak Ayaydın

Sergen Yalçın'dan Selçuk İnan'a mesaj: "Bana biraz garip geldi"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile Beşiktaş karşılaştı. Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, zorlu mücadele sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'dan Selçuk İnan'a mesaj:
A Spor
A Spor
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 21:27
|
05.02.2026
05.02.2026
saat ikonu 21:27

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında, Kocaelispor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kritik müsabaka sonrasında çarpıcı sözler söyledi.

Sergen Yalçın'dan Selçuk İnan'a mesaj: "Bana biraz garip geldi"

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN SELÇUK İNAN'A MESAJ

"Bu sezon Türkiye Kupası ana hedeflerimizden bir tanesi. Beşiktaş camiası olarak gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi planlıyoruz. Kupada başarılı olabiliriz. Oyunla ilgili çok iyi oynadığımızı söylemek zor ama iyi mücadele ettik. Farklı oyuncularla oynadık. Oyunu değiştirmek için hamleler yaptık. Skor 1-1 bitti. Bilmiyorum, biraz adaletli gibi duruyor. Kaybedebilirdik. Erken bir penaltı olmasa belki öne de geçebilirdik. Çünkü maça iyi başlamıştık. O yüzden skor biraz adaletli gibi. Herhalde orada oyuncuyu indirme var, televizyondan daha iyi izlerseniz. Yorum yapmam ne kadar doğru olur bilemiyorum. Sezon başından beri Beşiktaş olarak derbilerde atılan oyuncularımız, verilmeyen kartlar, verilmeyen penaltılar, biz bunları hiçbir zaman böyle bağıra bağıra dile getirmiyoruz ama siz bir tane penaltıyı, bir kupa maçında bugün dile getiriyorsunuz. Burada kimin haklı olduğunun bir önemi var mı? Maç bitmiş artık. Bu kadar tansiyonun yükselmesini... Taraftarın oyunun içine girmesi güzel tabii ki Kocaelispor taraftarı takımını destekliyor. Onu anlayabilirim. Ama rakip kulübenin saha kenarındaki davranışlarını anlamak mümkün değil. Birbirimize saygılı olmamız lazım. Takım yönetiyoruz, maç oynuyoruz. Hakem iyi ya da kötü birçok kararlar verebiliyor. Bunu daha önce de çok gördük. Bunlar herkesin başına geliyor. Onlara da geliyor. Bize de geliyor. Bu konularla ilgili birçok takım serzenişte bulunabiliyor. Ama bu kadar tansiyonun yükselmesi bana biraz garip geldi. Çünkü kupa maçı oynuyoruz. Lig maçı da oynamıyoruz. Kocaelispor'un ligde bir sıkıntısı da yok. İyi kadroları var. Ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. Demek ki böyle olması gerekiyormuş."

Sergen Yalçın'dan Selçuk İnan'a mesaj: "Bana biraz garip geldi"

Sıkça Sorulan Sorular

KARŞILAŞMADA GOLLER KİMLERDEN GELMİŞTİ?
Serdar Dursun ve Orkun Kökçü, skor tabelasını değiştiren isimler olmuştu.
#Futbol
#Spor
