Sergen Yalçın'dan Selçuk İnan'a mesaj: "Bana biraz garip geldi"

Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. haftasında, Kocaelispor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kritik müsabaka sonrasında çarpıcı sözler söyledi.

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'DAN SELÇUK İNAN'A MESAJ

"Bu sezon Türkiye Kupası ana hedeflerimizden bir tanesi. Beşiktaş camiası olarak gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi planlıyoruz. Kupada başarılı olabiliriz. Oyunla ilgili çok iyi oynadığımızı söylemek zor ama iyi mücadele ettik. Farklı oyuncularla oynadık. Oyunu değiştirmek için hamleler yaptık. Skor 1-1 bitti. Bilmiyorum, biraz adaletli gibi duruyor. Kaybedebilirdik. Erken bir penaltı olmasa belki öne de geçebilirdik. Çünkü maça iyi başlamıştık. O yüzden skor biraz adaletli gibi. Herhalde orada oyuncuyu indirme var, televizyondan daha iyi izlerseniz. Yorum yapmam ne kadar doğru olur bilemiyorum. Sezon başından beri Beşiktaş olarak derbilerde atılan oyuncularımız, verilmeyen kartlar, verilmeyen penaltılar, biz bunları hiçbir zaman böyle bağıra bağıra dile getirmiyoruz ama siz bir tane penaltıyı, bir kupa maçında bugün dile getiriyorsunuz. Burada kimin haklı olduğunun bir önemi var mı? Maç bitmiş artık. Bu kadar tansiyonun yükselmesini... Taraftarın oyunun içine girmesi güzel tabii ki Kocaelispor taraftarı takımını destekliyor. Onu anlayabilirim. Ama rakip kulübenin saha kenarındaki davranışlarını anlamak mümkün değil. Birbirimize saygılı olmamız lazım. Takım yönetiyoruz, maç oynuyoruz. Hakem iyi ya da kötü birçok kararlar verebiliyor. Bunu daha önce de çok gördük. Bunlar herkesin başına geliyor. Onlara da geliyor. Bize de geliyor. Bu konularla ilgili birçok takım serzenişte bulunabiliyor. Ama bu kadar tansiyonun yükselmesi bana biraz garip geldi. Çünkü kupa maçı oynuyoruz. Lig maçı da oynamıyoruz. Kocaelispor'un ligde bir sıkıntısı da yok. İyi kadroları var. Ben başarılı olacaklarını düşünüyorum. Demek ki böyle olması gerekiyormuş."