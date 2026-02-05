Menü Kapat
10°
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Sacha Boey Galatasaray'da: Transferin maliyeti de resmen açıklandı!

Galatasaray, eski futbolcusu Sacha Boey'i yeniden kadrosuna kattı. Esasen ise Süper Lig devi, yıldız savunmacıyı satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

Sacha Boey Galatasaray'da: Transferin maliyeti de resmen açıklandı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 20:16
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 20:23

Galatasaray'da Sacha Boey transferi gerçekleşti. 2024 yazında sarı kırmızılılardan Bayern Münih'e transfer olan Fransız bek, bugün itibarıyla yeniden Süper Lig'e döndü.

GALATASARAY'DAN SACHA BOEY İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcu Sacha Boey ve kulübü FC Bayern München AG ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 EUR garanti ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/GalatasaraySK/status/2019451192284442926?s=20

SACHA BOEY VE GALATASARAY PERFORMANSI

İlk olarak 2021 Temmuz'unda Galatasaray'a transfer olan Sacha Boey, sarı kırmızılı formayla toplam 83 maça çıkmış ve 4 gol ile 4 asistlik katkı sağlamıştı.

Sacha Boey Galatasaray'da: Transferin maliyeti de resmen açıklandı!

Sıkça Sorulan Sorular

SACHA BOEY GALATASARAY'DAN NE KADAR BEDELLE AYRILMIŞTI?
Bayern Münih, şu anda 25 yaşında olan futbolcu için 30 milyon Euroluk yatırım gerçekleştirmişti.
