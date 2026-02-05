Trabzonspor'da üst üste ayrılıklar: Resmi açıklama geldi!

Trabzonspor'da Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya ile yollar ayrıldı. Karadeniz devinde beklenen katkıyı veremeyen futbolcular, Umut Nayir anlaşmasının bir parçası olarak Konyaspor'a imza attı.

TRABZONSPOR'DA İKİ AYRILIK GERÇEKLEŞTİ

Rayyan Baniya için açıklama yapan Trabzonspor, "Profesyonel futbolcumuz Rayyan Baniya’nın, Konyaspor Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." ifadelerini kullandı. Ayrıca Kazeem Olaigbe'nin süreci için de bilgilendirmede bulunan bordo mavililer, "Profesyonel futbolcumuz Kazeem Olaigbe’nin, Konyaspor Kulübü’ne satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır." açıklamasını yaptı.

https://x.com/Trabzonspor/status/2019437356655235483?s=20

TRABZONSPOR UMUT NAYİR'İ TRANSFER ETMİŞTİ

Forvet rotasyonunu Konyasporlu Umut Nayir ile genişleten Trabzonspor, karşılığında da Kazeem Olaigbe ile Rayyan Baniya'yı yeşil beyazlılara gönderdi.