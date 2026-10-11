Trendyol Süper Lig'de heyecan 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Beşiktaş ile Kocaelispor, İstanbul'da karşılaştı. Beşiktaş, mücadeleyi ilk yarıda attığı gollerle 2-1 kazandı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaelispor ise 12 puanda kaldı.

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HABERİN ÖZETİ Kocaelispor cephesinden hakem isyanı! "Kırmızı kart ve penaltı net" Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın Kocaelispor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Kocaelispor cephesi hakem kararlarını eleştirdi. Beşiktaş, ligin 7. haftasında Kocaelispor'u evinde 2-1 mağlup etti. Maç sonunda Kocaelisporlu oyuncular Tayfur Bingöl, Serhat Öztaşdelen ve Metehan Altunbaş hakem kararlarını eleştirdi. Kocaelisporlu yetkililer, maçın ikinci yarısında Metehan Altunbaş ile Beşiktaş kalecisi Alexander Nübel arasında yaşanan pozisyonda penaltı verilmesi gerektiğini savundu. Tayfur Bingöl, penaltı pozisyonunun daha sağlıklı çözümlenmesi gerektiğini belirtti. Serhat Öztaşdelen, pozisyonun adil bir şekilde izleyen herkesin doğru kararı anlayacağını ifade etti. Metehan Altunbaş, pozisyonun net bir penaltı ve kırmızı kart olduğunu düşündüğünü belirtti.

Maçın ardından Kocaelispor cephesinden gelen açıklamalarda hakem kararlarıyla ilgili eleştiriler yapıldı. Yeşil-siyahlılarda kaptan Tayfur Bingöl, kaleci Serhat Öztaşdelen ve forvet Metehan Altunbaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Körfez ekibinin oyuncuları, maçın ikinci yarısında Kocaelisporlu Metehan Altunbaş ile Beşiktaş'ın Alman kalecisi Alexander Nübel arasında yaşanan pozisyonda penaltı verilmesi gerektiğini savundu.

Sözlerine teknik direktör Selçuk İnan'a teşekkür ederek başlayan Tayfur Bingöl, "Bizi bu maça çok iyi hazırladı. Sahada Beşiktaş'a hiç alan vermedik. Oyunu sıkıştırdık. Takım arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Benim bir penaltı pozisyonum var. Beşiktaşlı arkadaşlarımla da konuştuğumda penaltı olmadığını söylediler. İkili mücadelelerde sağlık kararlar verilmesi gerekiyor. İnsan hata yapabilir. Biz de hata yapıyoruz. Bu tarz pozisyonların daha sağlıklı çözümlenmesi gerekiyor." diye konuştu.

Yeşil-siyahlı file bekçisi Serhat Öztaşdelen ise pozisyonla ilgili, "Bu konu hakkında hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ne söyleyebilirim ki? Biz o kadar emek veriyoruz. Siz de gördünüz, sahada muhteşem bir Kocaelispor vardı. Taraftarımızla birlikte muhteşemdik. Her şey inanılmaz iyi geçti. Ama istediğimiz skoru bulamadık. Penaltı pozisyonuyla ilgili ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Pozisyonu adil bir şekilde izleyen herkes verilmesi gereken kararın ne olması gerektiğini anlar. Kaleciler artık topu değil, ayağı tutacak. Böyle mi oluyor?" değerlendirmesinde bulundu.

Kocaelispor'un forveti Metehan Altunbaş da Nübel ile yaşadığı pozisyonun penaltı olduğunu savundu. Beşiktaş karşısında iyi mücadele ettiklerini dile getiren Metehan, "Bu statta kora kor, dişe diş bir mücadele verdik. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Buradan puanla da dönebilirdik. Bu mücadeleyi de gösterdik. Pozisyonu izliyorum izliyorum açıkçası anlam veremiyorum. Ne düşünüldü, ne görüldü ben anlamadım. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Çok net bir şekilde pozisyonda ne olduğu belli oluyor. Gerektiği gibi izlenilseydi, kırmızı kart ve penaltı net bir şekilde gözüküyor. Ben fazla bir şey konuşmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.