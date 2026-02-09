Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Burak Ayaydın

Kocaelispor Kayseri'den galibiyetle döndü: Selçuk İnan'dan kritik 3 puan!

Trendyol Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde, Kayserispor ile Kocaelispor karşılaştı. Selçuk İnan yönetimindeki Körfez temsilcisi, zorlu deplasmandan 3 puan çıkardı.

Kocaelispor Kayseri'den galibiyetle döndü: Selçuk İnan'dan kritik 3 puan!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 20:08
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 20:11

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig müsabakasında Kayserispor'u 2-1 ile geçti. Esasen ise yeşil siyahlılar Dan Agyei (65, 73) ile skoru 2-0 yaparken, ev sahibi ise tek sayısını 81. dakikada Talha Sarıarslan ile buldu. İlave olarak da bu sonuçla birlikte Selçuk İnan'ın takımı 27 puana ulaşırken, Kayserispor ise 15 puan ile küme hattında kaldı.

https://x.com/Kocaelispor/status/2020896010109641205?s=20

Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi.

Zecorner Kayserispor: Deniz Eren Dönmezer, Dorukhan Toköz (Dk. 77 Brenet), Semih Güler, Denswil, Carole, Bennasser (Dk. 55 Furkan Soyalp), Görkem Sağlam (Dk. 55 Mane), Benes (Dk. 77 Talha Sarıarslan), Mendes, Cardoso, Chalov (Dk. 68 Tuci).

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Djiksteel, Balogh, Smolcic, Haidara (Dk. 62 Ahmet Oğuz), Keita, Show, Tayfur Bingöl (Dk. 72 Churlinov), Rivas (Dk. 46 Agyei), Can Keleş (Dk. 46 Sisoho) (Dk. 81 Nonge), Petkovic.

Goller: Dk. 64 ve 73 Agyei (Kocaelispor), Dk. 81 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor).

Sarı kartlar: Dk. 43 Bennasser, Dk. 69 Cardoso, Dk. 83 Semih Güler, Dk. 90 Denswil (Zecorner Kayserispor), Dk. 45 Haidara, Dk. 90+3 Tayfur Bingöl (Kocaelispor).

Kocaelispor Kayseri'den galibiyetle döndü: Selçuk İnan'dan kritik 3 puan!

Sıkça Sorulan Sorular

KOCAELİSPOR'DA SEZON BAŞINDA HEDEF NEYDİ?
Şu anda iyi bir performansla birlikte 8. sırada yer alan köklü camia, ilk aşamada kümede kalmayı garantilemek istiyordu.
