Kocaelispor Kayseri'den galibiyetle döndü: Selçuk İnan'dan kritik 3 puan!

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig müsabakasında Kayserispor'u 2-1 ile geçti. Esasen ise yeşil siyahlılar Dan Agyei (65, 73) ile skoru 2-0 yaparken, ev sahibi ise tek sayısını 81. dakikada Talha Sarıarslan ile buldu. İlave olarak da bu sonuçla birlikte Selçuk İnan'ın takımı 27 puana ulaşırken, Kayserispor ise 15 puan ile küme hattında kaldı.

Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi.

Zecorner Kayserispor: Deniz Eren Dönmezer, Dorukhan Toköz (Dk. 77 Brenet), Semih Güler, Denswil, Carole, Bennasser (Dk. 55 Furkan Soyalp), Görkem Sağlam (Dk. 55 Mane), Benes (Dk. 77 Talha Sarıarslan), Mendes, Cardoso, Chalov (Dk. 68 Tuci).

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Djiksteel, Balogh, Smolcic, Haidara (Dk. 62 Ahmet Oğuz), Keita, Show, Tayfur Bingöl (Dk. 72 Churlinov), Rivas (Dk. 46 Agyei), Can Keleş (Dk. 46 Sisoho) (Dk. 81 Nonge), Petkovic.

Goller: Dk. 64 ve 73 Agyei (Kocaelispor), Dk. 81 Talha Sarıarslan (Zecorner Kayserispor).

Sarı kartlar: Dk. 43 Bennasser, Dk. 69 Cardoso, Dk. 83 Semih Güler, Dk. 90 Denswil (Zecorner Kayserispor), Dk. 45 Haidara, Dk. 90+3 Tayfur Bingöl (Kocaelispor).