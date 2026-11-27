UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda 4. hafta maçları 26 Kasım tarihinde oynandı.

Konferans Ligi'nin 4. haftasında oynanan 18 maçta toplam 55 gol atıldı. 18 maçın 11'ini ev sahibi ekipler kazanırken 6 maçta da gülen taraf deplasman takımları oldu. Konferans Ligi'nin 2. haftasında 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

TRABZONSPOR, BULGARİSTAN'DA KAZANDI

UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor, 4. hafta maçında deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşılaştı. Bordo-mavililer, mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanarak Konferans Ligi'nde 3. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti.

Konferans Ligi'nde 4. haftayı 9 puanla 8. sırada tamamlayan Trabzonspor, organizasyonun 5. haftasında 10 Aralık Perşembe günü sahasında Çekya temsilcisi Jablonec ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında alınan sonuçlar şu şekilde:

• Kairat - Mjallby: 1-0

• Ajax - Thun: 4-0

• Brann - Aarhus: 1-4

• Brighton - Universitatea Craiova: 4-0

• Egnatia - Lincoln Red Imps: 2-1

• Hearts - Monaco: 2-3

• Iberia - Getafe: 1-0

• Jablonec - Lugano: 2-0

• Kauno Zalgiris - Riga: 2-0

• Pafos - Midtjylland: 0-2

• CSKA Sofya - Trabzonspor: 1-2

• Borac - Atalanta: 2-3

• Braga - KuPS Kuopio: 4-0

• Freiburg - Twente: 2-1

• Hajduk Split - Sint Truidense: 0-2

• Inter Escaldes - Kopenhag: 2-0

• Gent - Kızılyıldız: 1-1

• Nordsjaelland - Panathinaikos: 3-2