Konferans Ligi'nde son 16 heyecanı! Eşleşmeler belli oldu

İstanbul
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 heyecanı yaşanıyor. Kupa 3 için kritik süreç tamamlandı ve eşleşmeler belirlendi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu için kura çekimi yapıldı.
Konferans Ligi son 16 turunda ilk maçlar 6 Mart'ta, rövanş mücadeleleri ise 13 Mart'ta oynanacak.
Real Betis-Vitoria
Celje-Lugano
Borac-Rapid Wien
Molde-Legia Varşova
Jagiellonia-Cercle Brugge
Panathinaikos-Fiorentina
Pafos-Djurgarden
Kopenhag-Chelsea
Real Betis-Vitoria / Jagiellonia-Cercle Brugge
Celje-Lugano / Panathinaikos-Fiorentina
Borac-Rapid Wien / Pafos-Djurgarden
Molde-Legia Varşova / Kopenhag-Chelsea