Konyaspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları kapsamında Konyaspor ile Fenerbahçe yarın saat 20.30’da karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu’nun sitesinden yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Murat Altan ve Mustafa Savranlar üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

