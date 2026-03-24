Ziraat Türkiye Kupası programında Beşiktaş’a UEFA ayarı: Yarı final tarihi öne çekiliyor!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’da oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Finali hazırlıkları kapsamında önemli bir karar aldı. Finalin Beşiktaş Park Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olması, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) takviminde zorunlu bir değişikliği beraberinde getirdi.

STADYUM 10 MAYIS’TA UEFA’YA DEVREDİLİYOR

TFF’den yapılan resmi açıklamaya göre, dev finale ev sahipliği yapacak olan Beşiktaş Park'ın, organizasyon standartları gereği 10 Mayıs tarihinden itibaren tamamen UEFA’nın kullanımına tahsis edilmesi gerekiyor. Bu durum, Beşiktaş’ın kupada yoluna devam etmesi halinde iç saha maç takvimini doğrudan etkiliyor.

MAÇ TAKVİMİNDE 1 HAFTALIK KAYDIRMA

Eğer Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finali geçerek yarı finale adını yazdırırsa; daha önce 12-14 Mayıs tarihleri için planlanan yarı final müsabakası erkene alınacak.

Durum Tarih Seçenekleri Beşiktaş Yarı Finale Yükselirse 5, 6 veya 7 Mayıs Diğer Yarı Final Maçı 12, 13 veya 14 Mayıs

TFF'NİN AÇIKLAMASI

"UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır.

Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır.

Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir."

NİHAİ KARAR ÇEYREK FİNAL SONRASI

Federasyon, kesinleşmiş maç programının çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasının ardından resmi olarak ilan edileceğini duyurdu. Beşiktaşlı taraftarlar, hem Avrupa finaline ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşarken hem de kupa rotasındaki bu takvim değişikliğini yakından takip ediyor.