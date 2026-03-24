Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Ziraat Türkiye Kupası programında Beşiktaş’a UEFA ayarı: Yarı final tarihi öne çekiliyor!

Beşiktaş Park’ın 20 Mayıs'taki UEFA Avrupa Ligi Finali'ne hazırlanacak olması nedeniyle, siyah-beyazlıların Türkiye Kupası’ndaki muhtemel yarı final maç takvimi revize edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 16:37
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 16:42

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 20 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’da oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Finali hazırlıkları kapsamında önemli bir karar aldı. Finalin Beşiktaş Park Stadyumu’nda gerçekleştirilecek olması, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) takviminde zorunlu bir değişikliği beraberinde getirdi.

STADYUM 10 MAYIS’TA UEFA’YA DEVREDİLİYOR

TFF’den yapılan resmi açıklamaya göre, dev finale ev sahipliği yapacak olan Beşiktaş Park'ın, organizasyon standartları gereği 10 Mayıs tarihinden itibaren tamamen UEFA’nın kullanımına tahsis edilmesi gerekiyor. Bu durum, Beşiktaş’ın kupada yoluna devam etmesi halinde iç saha maç takvimini doğrudan etkiliyor.

MAÇ TAKVİMİNDE 1 HAFTALIK KAYDIRMA

Eğer Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finali geçerek yarı finale adını yazdırırsa; daha önce 12-14 Mayıs tarihleri için planlanan yarı final müsabakası erkene alınacak.

DurumTarih Seçenekleri
Beşiktaş Yarı Finale Yükselirse5, 6 veya 7 Mayıs
Diğer Yarı Final Maçı12, 13 veya 14 Mayıs

TFF'NİN AÇIKLAMASI

"UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır.

Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır.

Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir."

https://x.com/TFF_Org/status/2036433838818074660?s=20

NİHAİ KARAR ÇEYREK FİNAL SONRASI

Federasyon, kesinleşmiş maç programının çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasının ardından resmi olarak ilan edileceğini duyurdu. Beşiktaşlı taraftarlar, hem Avrupa finaline ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşarken hem de kupa rotasındaki bu takvim değişikliğini yakından takip ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan Victor Osimhen açıklaması geldi: Liverpool maçında sakatlanmıştı!
Fenerbahçe'den Hollanda çıkarması! Aynı takımdan 3 oyuncu tribünden izlendi, yönetimden onay çıktı
Galatasaray'dan Noa Lang hamlesi! UEFA'ya tazminat davası açılacak
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.