Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, dostluk maçında karşılaştı! Mücadele 89.59'da tamamlandı

TÜMOSAN Konyaspor ile Filistin Milli Takımı, Filistin Günü etkinlikleri kapsamında İslam İşbirliği Gençlik Başkenti Konya'daki MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Yeşil-beyazlı taraftarlar "Evimiz evinizdir" mottosuyla stadyumu doldururken müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetti. Türkmen'in yardımcılıklarını Abdullah Uğur Sarı ve Arif Dilmeç yaptı.

Konyaspor, müsabakaya Bahadır Güngördü, Ahmet Oğuz, Rayyan Baniya, Awaziem, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Ömer Çobanoğlu, Deniz Türüç, Gonçalves, Dompe, Mustafa Muhammed 11'i ile başladı. Filistin Milli Takımı'nda ise Martin Antonio Aras, Ali Rabei, Tareq Basem Mohammad Awawda, Omar Ali Tawfiq Badarneh, Mohammed Hasn Rajab Sandouqa, Samer Mustafa Ramdan Zubayda, Omar Mahmoud Araft Hasanan, Anas Khairaldin Mohammed Baniowda, Bakir Mahmoud, Tamer Amin Ibsais ve Machur Ivan Yunes 11'de yer aldı.

TARAFTARLARDAN ANLAMLI KOREOGRAFİ

Konyaspor'lu taraftarlar maç öncesi "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil" yazan koreografi hazırladı. Reklam panolarında ise "İsrail terör devletidir", "Gazze'de en az 4 bin çocuk ampute edildi", "Gazze'de 1.2 milyon insan çadırda kalıyor", "İsrail, ateşkesi 4 bin 379 kez ihlal etti", "Gazze'de 620 bin öğrenci okula gidemiyor", "İsrail, 7 Ekim'den bugüne 75 bin sivili katletti", "Gazze'de hastanelerin yüzde 70'i hizmet veremiyor", "İsrail Terör Devletidir", "Siyonizmin sonu geliyor", "İnsanlık bu soykırımı unutmayacak" ve "Filistin'in yanındayız" gibi mesajlar yer aldı.

KARŞILAŞMA 10. DAKİKADA DURDU

7 Ekim 2023'ten itibaren, İsrail'in saldırıların Filistin spor camiasından bin 14 kişi hayatını kaybetti. Bu sebeple maçın 10.14. dakikasında oyun bir süre durdu.

Stat ışıklarının sönmesiyle ekranlarda 7 Ekim'den bugüne İsrail saldırılarında katledilen çocukların isimlerinin yer aldığı video yayımlandı. Karşılaşmayı izleyen futbolseverler, iki takımın oyuncularını da alkışladı. Bazı taraftarlar sahaya peluş oyuncak attı.

MÜCADELE 89.59'DA SONLANDI

Konyaspor ile Filistin Milli Takımı arasında oynanan karşılaşma "Filistin özgür olana dek maç ertelenmiştir. Filistin'de yalnızca maçlar değil, hayatlar, hayaller, çocukluklar yarım kalıyor. Bugün burada 90 dakikayı tamamlamıyoruz. Filistin'de yarım bırakılan hayatları, susturulan umutları ve yaşanan acıları hatırlatmak için bu karşılaşmayı 90 dakika tamamlanmadan, 89.59'da sonlandırıyoruz" denilerek 89.59'da tamamlandı.

Karşılaşmanın sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri tarafından Filistin Milli Takım oyuncularına çiçek takdim edildi.

Filistinli bazı futbolcular kendilerine gösterilen ilgiden dolayı gözyaşlarına hakim olamadı.