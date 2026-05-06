Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi. Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ, karşılaşma sonunda basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ'dan Vincenzo Montella'ya mesaj: Dünya Kupası'nda olacağıma inanıyorum Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ, kupayı kazanmak istediğini ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacağına inandığını belirtti. Adil Demirbağ, takım arkadaşlarına ve teknik direktör İlhan Palut'a teşekkür ederek kupayı kaldırmak istediğini vurguladı. Palut'un takıma mental olarak olumlu etkiler yaptığını ve özgüveni artırdığını söyledi. Demirbağ, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı kadrosunda yer alacağına inandığını ve bunun için büyük fedakarlıklar yaptığını dile getirdi. Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile doğrudan görüşmediğini ancak yardımcısıyla bir araya geldiğini belirtti.

"TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMAK İSTİYORUM"

Takım arkadaşlarıma teşekkür eden Adil, "Ben onlara yardımcı oluyorum, onlar bana yardımcı oluyor takım kaptanı olarak. Çünkü benim bir hedefim var, hedefimi gerçekleştirmek için onlar bana yardımcı oluyorlar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Benim bir hayalim var, bunu arkadaşlarıma defalarca söyledim. Sağ olsunlar, gerçekleştirmem için yardımcı oluyorlar. Türkiye Kupası finalinde karşımıza gelecek takım hiç fark etmeksizin Konyaspor’un kaptanı olarak kupayı kazanmak, kupayı kaldırmak istiyorum. Bugün de çok önemli bir camiaya karşı galibiyet aldığımız için çok mutluyum. İnanılmaz mücadele ettik. Tabii ki yani sonuçta bu statta kazanmak kolay değil. Çok iyi mücadele ederek, zaman zaman kontra ataklarla, zaman zaman set oyunuyla hücumlar, pozisyonlar yakaladık. Tabii ki tekrar ediyorum, büyük camialara karşı pozisyon da veriyorsunuz. Kalemizi iyi savunduk, kazandığımız için de çok mutluyum" dedi.

İLHAN PALUT'A ÖVGÜLER

Teknik Direktör İlhan Palut'un takıma geldikten sonra ilk olarak mental anlamda dokunuşlar yaptığına değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Hocamızı çok iyi tanıyan biri olarak, ilk geldiğinde bizim analizimizi yapmış. Mental olarak düşük bir takımı devraldı. İlk dokunuşları mentalimizi yükseltmek, özgüvenimizi yükseltmek oldu ve bunu başardı. Ben de kendisine yardımcı oldum, diğer arkadaşlarımız da yardımcı oldular. Sonuçta Süper Lig'de ve Konyaspor gibi büyük bir camiada oynuyorsak kötü futbolcular değiliz. Mental düşüşler zaman zaman oluyor. Mental düşüşü yukarı çekmek hocamıza düştü. Kaptan olarak ben yardımcı olmaya çalıştım. İvme olarak yukarıya çıktık. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda ve final maçımızda ivmeyi yukarıda tutup biz kupayı almak istiyoruz. Ligde de iki maçımız var, inşallah ikisini de kazanıp Konyaspor'umuzun her daim en iyi yerde sezonu bitirmesini istiyoruz." diye konuştu.

"DÜNYA KUPASI'NDA OLACAĞIMA İNANIYORUM"

Bu yaz düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna seçileceğine inandığını sözlerine ekleyen Adil Demirbağ, "Benim bir hayalim var, herkesin hayali olduğu gibi. Allah nasip ederse Dünya Kupası'nda, Amerika'da olacağıma inanıyorum. Gerçekten kalpten söylüyorum, çok büyük fedakarlıklar yapıyorum. Yukarı çıkmak çok zor, yukarıda tutunmak daha da zor. İki kızım var; küçük oldukları için zaman zaman maçlardan sonra ya da maça 1-2 gün kala kendimi kampa alıyorum, tesise gidip yatmak zorunda kalıyorum. Eşim çok olgunlukla karşılıyor bunu. Çünkü benim bir hayalim var, kendisi beni en iyi tanıyan biri olarak bana yardımcı oluyor. Ekstra çalışıyorum, ekstra hocalarım var. Mentörümüz var zaten Konyaspor'da. Herkes seferber olmuş halde bana yardımcı olmaya çalışıyor, ben de onların başını yere eğmemeye çalışıyorum. Milli takımımız için tekrar söylüyorum; Montella hocamızın kararı ama ben Amerika'da olacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"MONTELLA İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİM"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile hiç görüşmediğini aktaran Adil, "Ama yardımcısıyla görüştüm tabii ki. Konyaspor’umuzu ziyarete geldiğinde görüştüm. Sonuçta bir havuz var bildiğim kadarıyla. Bir Türk oyuncu olarak o havuzun içerisindeyim ama orada seçilenleri hocamız belirliyor ekibiyle beraber. Ben sadece hayal ediyorum ve hayalimin gerçek olması için dua ediyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. Amerika'da olacağıma inanıyorum" dedi.