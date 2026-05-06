Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ'dan Vincenzo Montella'ya mesaj: Dünya Kupası'nda olacağıma inanıyorum

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup ederek adını finale yazdıran TÜMOSAN Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ, kupayı kazanmak istediklerini söyledi. Milli forma hayalini gerçekleştirmek için çok çalıştığını söyleyen Adil Demirbağ, A Milli Takım'ın hocası Vincenzo Montella'ya da çağrı yaparak, "Hocamızın kararı ama ben Dünya Kupası'nda, Amerika'da olacağıma inanıyorum" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 05:48
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 06:26

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi. Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ, karşılaşma sonunda basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ

Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ'dan Vincenzo Montella'ya mesaj: Dünya Kupası'nda olacağıma inanıyorum

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ, kupayı kazanmak istediğini ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacağına inandığını belirtti.
Adil Demirbağ, takım arkadaşlarına ve teknik direktör İlhan Palut'a teşekkür ederek kupayı kaldırmak istediğini vurguladı.
Palut'un takıma mental olarak olumlu etkiler yaptığını ve özgüveni artırdığını söyledi.
Demirbağ, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı kadrosunda yer alacağına inandığını ve bunun için büyük fedakarlıklar yaptığını dile getirdi.
Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile doğrudan görüşmediğini ancak yardımcısıyla bir araya geldiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ'dan Vincenzo Montella'ya mesaj: Dünya Kupası'nda olacağıma inanıyorum

"TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANMAK İSTİYORUM"

Takım arkadaşlarıma teşekkür eden Adil, "Ben onlara yardımcı oluyorum, onlar bana yardımcı oluyor takım kaptanı olarak. Çünkü benim bir hedefim var, hedefimi gerçekleştirmek için onlar bana yardımcı oluyorlar. Tekrardan teşekkür ediyorum. Benim bir hayalim var, bunu arkadaşlarıma defalarca söyledim. Sağ olsunlar, gerçekleştirmem için yardımcı oluyorlar. Türkiye Kupası finalinde karşımıza gelecek takım hiç fark etmeksizin Konyaspor’un kaptanı olarak kupayı kazanmak, kupayı kaldırmak istiyorum. Bugün de çok önemli bir camiaya karşı galibiyet aldığımız için çok mutluyum. İnanılmaz mücadele ettik. Tabii ki yani sonuçta bu statta kazanmak kolay değil. Çok iyi mücadele ederek, zaman zaman kontra ataklarla, zaman zaman set oyunuyla hücumlar, pozisyonlar yakaladık. Tabii ki tekrar ediyorum, büyük camialara karşı pozisyon da veriyorsunuz. Kalemizi iyi savunduk, kazandığımız için de çok mutluyum" dedi.

Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ'dan Vincenzo Montella'ya mesaj: Dünya Kupası'nda olacağıma inanıyorum

İLHAN PALUT'A ÖVGÜLER

Teknik Direktör İlhan Palut'un takıma geldikten sonra ilk olarak mental anlamda dokunuşlar yaptığına değinen 28 yaşındaki futbolcu, "Hocamızı çok iyi tanıyan biri olarak, ilk geldiğinde bizim analizimizi yapmış. Mental olarak düşük bir takımı devraldı. İlk dokunuşları mentalimizi yükseltmek, özgüvenimizi yükseltmek oldu ve bunu başardı. Ben de kendisine yardımcı oldum, diğer arkadaşlarımız da yardımcı oldular. Sonuçta Süper Lig'de ve Konyaspor gibi büyük bir camiada oynuyorsak kötü futbolcular değiliz. Mental düşüşler zaman zaman oluyor. Mental düşüşü yukarı çekmek hocamıza düştü. Kaptan olarak ben yardımcı olmaya çalıştım. İvme olarak yukarıya çıktık. İnşallah bundan sonraki maçlarımızda ve final maçımızda ivmeyi yukarıda tutup biz kupayı almak istiyoruz. Ligde de iki maçımız var, inşallah ikisini de kazanıp Konyaspor'umuzun her daim en iyi yerde sezonu bitirmesini istiyoruz." diye konuştu.

Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ'dan Vincenzo Montella'ya mesaj: Dünya Kupası'nda olacağıma inanıyorum

"DÜNYA KUPASI'NDA OLACAĞIMA İNANIYORUM"

Bu yaz düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna seçileceğine inandığını sözlerine ekleyen Adil Demirbağ, "Benim bir hayalim var, herkesin hayali olduğu gibi. Allah nasip ederse Dünya Kupası'nda, Amerika'da olacağıma inanıyorum. Gerçekten kalpten söylüyorum, çok büyük fedakarlıklar yapıyorum. Yukarı çıkmak çok zor, yukarıda tutunmak daha da zor. İki kızım var; küçük oldukları için zaman zaman maçlardan sonra ya da maça 1-2 gün kala kendimi kampa alıyorum, tesise gidip yatmak zorunda kalıyorum. Eşim çok olgunlukla karşılıyor bunu. Çünkü benim bir hayalim var, kendisi beni en iyi tanıyan biri olarak bana yardımcı oluyor. Ekstra çalışıyorum, ekstra hocalarım var. Mentörümüz var zaten Konyaspor'da. Herkes seferber olmuş halde bana yardımcı olmaya çalışıyor, ben de onların başını yere eğmemeye çalışıyorum. Milli takımımız için tekrar söylüyorum; Montella hocamızın kararı ama ben Amerika'da olacağıma inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ'dan Vincenzo Montella'ya mesaj: Dünya Kupası'nda olacağıma inanıyorum

"MONTELLA İLE HİÇ GÖRÜŞMEDİM"

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile hiç görüşmediğini aktaran Adil, "Ama yardımcısıyla görüştüm tabii ki. Konyaspor’umuzu ziyarete geldiğinde görüştüm. Sonuçta bir havuz var bildiğim kadarıyla. Bir Türk oyuncu olarak o havuzun içerisindeyim ama orada seçilenleri hocamız belirliyor ekibiyle beraber. Ben sadece hayal ediyorum ve hayalimin gerçek olması için dua ediyorum, çalışıyorum, çabalıyorum. Amerika'da olacağıma inanıyorum" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş kupaya veda etti! Konyaspor, 1-0 kazanarak finale yükseldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan istifa açıklaması! "Taraftarımız istiyorsa bırakırız"
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.