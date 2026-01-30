Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Konyaspor takım otobüsü İstanbul’da kaza yaptı

Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan otobüs TEM Otoyolu'nda kaza yaptı. Otobüs şoförü ve 2 futbolcunun yaralandığı kazada TEM Otoyolu'nun 2 şeridi trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışması sürüyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Konyaspor takım otobüsü İstanbul’da kaza yaptı
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
30.01.2026
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
30.01.2026
saat ikonu 16:09

İstanbul Sultanbeyli'de Konyaspor U-19 takımını taşıyan otobüs, TEM Otoyolu'nda seyir halinde bir kamyona arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, oto yolunun iki şeridi kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Konyaspor takım otobüsü İstanbul’da kaza yaptı


Kaza, saat 15.10 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü Samandıra Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı.

Konyaspor takım otobüsü İstanbul’da kaza yaptı

2 FUTBOLCU VE OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAFİF YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Otobüs şoförü ve 2 futbolcunun yaralandığı kazada TEM Otoyolu'nda iki şerit trafiğe kapatıldı.

Konyaspor takım otobüsü İstanbul’da kaza yaptı

Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da İlkay Gündoğan play-off için parolayı belirledi!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu! Sarı-kırmızılılar, Juventus ile karşılaşacak
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.