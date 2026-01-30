Konyaspor takım otobüsü İstanbul’da kaza yaptı

İstanbul Sultanbeyli'de Konyaspor U-19 takımını taşıyan otobüs, TEM Otoyolu'nda seyir halinde bir kamyona arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hafif yaralanırken, oto yolunun iki şeridi kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.



Kaza, saat 15.10 sıralarında TEM Otoyolu Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konyaspor U-19 futbol takımını taşıyan kulüp otobüsü Samandıra Kavşağı'nda kamyona arkadan çarptı.

2 FUTBOLCU VE OTOBÜS ŞOFÖRÜ HAFİF YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otobüste sıkışan şoför, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Otobüs şoförü ve 2 futbolcunun yaralandığı kazada TEM Otoyolu'nda iki şerit trafiğe kapatıldı.



Polis ekipleri tarafından kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.