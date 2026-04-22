Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Konyaspor'da İlhan Palut, Fenerbahçe zaferiyle ilgili konuştu! "Önemli bir galibiyet aldık"

Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçında sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 120+2. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı. Maçın ardından galibiyeti değerlendiren Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Mnemli bir galibiyet aldık. Kupada yarı finaldeyiz. Camianın özlediği bir sonuç" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 01:29
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 01:29

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının heyecanı yaşanıyor. Kupada ilk çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe, Konya'da karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0'lık beraberlikle tamamlanan mücadelede uzatma devreleri oynandı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde TÜMOSAN Konyaspor, Fenerbahçe'yi uzatmalarda attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Normal süresi 0-0 biten maç uzatmalara gitti.
Konyaspor, maçın 120+2. dakikasında kazandığı penaltıdan gol bularak maçı kazandı.
Bu sonuçla Fenerbahçe kupadan elenirken Konyaspor yarı finale çıktı.
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maçın önemine vurgu yaparak oyuncularını tebrik etti.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

Konyaspor, maçın 120+2. dakikasında kazandığı penaltı vuruşundan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı. Konya temsilcisi bu sonuçla kupada adını yarı finale yazdırırken Fenerbahçe ise kupaya çeyrek final aşamasında veda etti.

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Palut, maçın hem çeyrek final olması hem de rakibin gücü nedeniyle büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Ligde alınan iyi sonuçların kendilerine bu maça daha fazla odaklanma imkanı sunduğunu ifade eden Palut, oyuncularının antrenmanlardan itibaren bu maçı çok istediklerini gösterdiğini aktardı.

Palut, karşılaşmanın ilk yarısında başa baş bir oyun ortaya koyduklarına işaret ederek, "Tabii ki Fenerbahçe de geldi. İlk 45 dakika aldığımız topları üçüncü bölgeye çok iyi taşıdık. Girişimlerimiz oldu ama daha çok net pozisyona ihtiyacımız vardı. Bu arada iyi savunma yaptık, Fenerbahçe'ye de net pozisyon vermedik." dedi.

İkinci yarıda bir süre daha hücum etkinliklerini sürdürdüklerini dile getiren Palut, ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe’nin topa daha fazla sahip olduğunu ve baskıyı artırdığını kaydetti.

Palut, bu bölümde daha kompakt bir savunma anlayışıyla oyunu sürdürdüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Uzatmanın son dakikalarında duran top ve devamında inanılmaz değerli bir dakikada bir penaltı kazandık. Aslında etkili olmakta zorlandığımız anlarda bir nevi imdadımıza yetişen bir pozisyon ve penaltı golü oldu. Fenerbahçe'nin bundan sonraki baskını savunabildik ve önemli bir galibiyet aldık. Kupada yarı finaldeyiz. Camianın özlediği bir sonuç. Camia olarak böyle galibiyetlere de ihtiyacı vardı. Mutluyuz, taraftarımızı sevindirdik."

Oyuncularını tebrik eden Palut, taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti, Fenerbahçe’ye de başarı diledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tedesco, takımın problemini açıkladı! İtalyan teknik adam, Konyaspor yenilgisini değerlendirdi
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'ndan elendi! Konyaspor, sarı-lacivertlileri 1-0 yendi
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.