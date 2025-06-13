Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Konyaspor'da yeni başkan resmen belli oldu!

Konyaspor'da olağan genel kurul süreci tamamlandı. Ömer Atiker, Konyaspor'un yeni başkanı oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Konyaspor'da yeni başkan resmen belli oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 20:57
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 20:57

Konyaspor'da Ömer Atiker dönemi başladı. Mevcut başkan Ömer Korkmaz’ın yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından seçime giren Ömer Atiker, kulübün yeni başkanı oldu.

Konyaspor'da yeni başkan resmen belli oldu!

KONYASPOR'UN YENİ BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMALAR

Konyaspor'un sadece bir futbol kulübü olmadığını anlatan Ömer Atiker, "Bu kulüp, Konya'nın birlik ve beraberliğini, inancını ve ruhunu temsil eden bir değerdir. Bu emaneti taşıyacak vizyona, kararlılığa ve gönül bağına sahip olduğumuza inanıyorum. Önümüzdeki süreçte üç ana başlığa yoğunlaşacağız. Mali disiplinin sağlanması, altyapının güçlendirilmesi ve şehrimizle tam bir bütünleşme sağlanması." diye konuştu.

Konyaspor'da yeni başkan resmen belli oldu!

ÖMER ATİKER'İN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Ahmet Ayhan, Ali Kaya, Celalettin Hakan Katırcı, Cengiz Yönet, Emre Demirkol, Fikret Serkan Yapalı, Galip Şapçıoğlu, Gülvezir Korkmaz, Hasan Tosunoğlu, Hüseyin Uysal, İsa Özgençoğlu, İsmail Korkmaz, Lütfi Can Başaran, Mahmut Karabulut, Mehmet Baypınar, Metin Koncagül, Muhammed Şeker, Mustafa Damakcı, Oktay Tınkır, Oktay Erkek, Ömer Demirhan, Remzi Mert Selek, Yunus Derebağ, Yusuf Küçükbakırcı.

Sıkça Sorulan Sorular

KONYASPOR'DA TAKIMIN BORÇ DURUMU NEDİR?
Yeni başkanın belli olmasıyla; 1 milyar 400 milyon lira olarak açıklanan borç, oy birliğiyle ibra edildi.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'ten 25 milyon Euroluk imza!
Arda Güler'e dev transfer teklifi: Xabi Alonso'ya tek soru!
ETİKETLER
#trendyol süper lig
#konyaspor
#başkanlık seçimi
#Ömer Atiker
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.