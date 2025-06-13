Konyaspor'da yeni başkan resmen belli oldu!

Konyaspor'da Ömer Atiker dönemi başladı. Mevcut başkan Ömer Korkmaz’ın yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından seçime giren Ömer Atiker, kulübün yeni başkanı oldu.

KONYASPOR'UN YENİ BAŞKANINDAN İLK AÇIKLAMALAR

Konyaspor'un sadece bir futbol kulübü olmadığını anlatan Ömer Atiker, "Bu kulüp, Konya'nın birlik ve beraberliğini, inancını ve ruhunu temsil eden bir değerdir. Bu emaneti taşıyacak vizyona, kararlılığa ve gönül bağına sahip olduğumuza inanıyorum. Önümüzdeki süreçte üç ana başlığa yoğunlaşacağız. Mali disiplinin sağlanması, altyapının güçlendirilmesi ve şehrimizle tam bir bütünleşme sağlanması." diye konuştu.

ÖMER ATİKER'İN YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Ahmet Ayhan, Ali Kaya, Celalettin Hakan Katırcı, Cengiz Yönet, Emre Demirkol, Fikret Serkan Yapalı, Galip Şapçıoğlu, Gülvezir Korkmaz, Hasan Tosunoğlu, Hüseyin Uysal, İsa Özgençoğlu, İsmail Korkmaz, Lütfi Can Başaran, Mahmut Karabulut, Mehmet Baypınar, Metin Koncagül, Muhammed Şeker, Mustafa Damakcı, Oktay Tınkır, Oktay Erkek, Ömer Demirhan, Remzi Mert Selek, Yunus Derebağ, Yusuf Küçükbakırcı.