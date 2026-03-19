Konyaspor'dan Gençlerbirliği'ne son dakikalarda ağır darbe!

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Yeşil beyazlıların golü 85. dakikada Jackson Muleka'dan gelirken, Volkan Demirel ise Gençlerbirliği'ndeki ikinci döneminde henüz galibiyetle tanışamadı.

GENÇLERBİRLİĞİ KÜME HATTINA TEK MAÇLIK MESAFEDE

Kırmızı siyahlılar, Konya'daki sonucun ardından 25 puanda kaldı ve küme hattına bir maçlık mesafede konumlandı! İlave olarak da Ankara temsilcini yenen Konyaspor, milli ara öncesinde 30 puana yükseldi ve kümeden uzaklaşma yolunda önemli bir adım attı.

GENÇLERBİRLİĞİ 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR!

Trendyol Süper Lig'in köklü camialarından olan Gençlerbirliği, bu haftayla birlikte tam 7 maçlık kazanamama serisi oluşturdu.