Kosova Türkiye maçı ne zaman hangi kanalda? Dünya Kupası’nın anahtarı bu maçta

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off aşamasında Romanya karşısında elde ettiği 1-0’lık galibiyetle adını finale yazdırdı. Bu sonuçla birlikte milliler, Dünya Kupası bileti için oynanacak son mücadeleye çıkma hakkı kazandı. Gecenin diğer karşılaşmasında Slovakya, sahasında Kosova’yı konuk etti. Slovakya’nın Bratislava şehrindeki Ulusal Futbol Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Kosova 4-3 kazanarak A Milli Takımın rakibi oldu.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Kosova arasında oynanacak bu mücadele, Dünya Kupası yolunda kritik bir eşik olacak. Kosova Türkiye maçı 31 Mart Salı günü gerçekleştirilecek. A Milli Futbol Takımı’nın play-off finalinde sahaya çıkacağı karşılaşmanın yayın detayları da kesinleşti. Türkiye ile Kosova arasında oynanacak müsabaka, TV8 ve EXXEN platformları üzerinden canlı yayınla futbolseverlere aktarılacak.

KOSOVA TÜRKİYE MAÇI NEREDE?

Final karşılaşması tek maç eleme sistemiyle oynanacak. Bu mücadeleyi kazanan ekip doğrudan Dünya Kupası’na katılım hakkı elde edecek. Dünya Kupası’na katılacak takımın rakipleri ise Avustralya, Paraguay ve ABD olacak. Kosova’nın ev sahipliğinde düzenlenecek karşılaşma Fadil Vokrri Stadyumu’nda oynanacak. 11 bin seyirci kapasiteli stat, adını Kosova futbolunun efsane ismi Fadil Vokrri’den alıyor. Vokrri, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe formasını da terletmiş, ayrıca Kosova’nın ilk futbol federasyonu başkanlığı görevini üstlenmişti. Efsane futbol adamı 9 Haziran 2018 tarihinde hayatını kaybetmişti. Kosova’nın karşılaşma öncesinde satışa sunduğu biletler günler öncesinden tükendi.