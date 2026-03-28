Türkiye; 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya'yı saf dışı bırakırken, Kosova da Slovakya'yı elemişti. Halihazırdaki play-off finali için önemli açıklamalarda bulunan Vedat Muriqi, A Milli Takım için de kritik tespitler gerçekleştirdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kosova'nın yıldızı Vedat Muriqi Türkiye eşleşmesini değerlendirdi! Kosova'nın yıldız oyuncusu Vedat Muriqi, 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Türkiye ile eşleşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Vedat Muriqi, Dünya Kupası'nda yer almanın hayali olduğunu belirtti. Türkiye'nin kalitesini bildiklerini ancak Slovakya'dan daha iyi bir takım olsalar da rakibin zayıf noktalarına hakim olduklarını ifade etti. Taraftarlarının desteğiyle ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Play-off finalindeki Kosova-Türkiye maçı 31 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak.

VEDAT MURIQI TÜRKİYE EŞLEŞMESİNİ DEĞERLENDİRDİ!

"Her zaman söylemişimdir. Bir futbolcu olarak benim hayalim ve kendi ülkesini temsil eden tüm futbolcuların zirvesi, Dünya Kupası'nda yer almaktır. Bu yüzden umarım kişisel olarak bu hedefime ulaşırım ve sonrasında Kosova'nın dört bir yanındaki insanlara mutluluk veririz. Şu anda çok mutluyuz çünkü bunu hak ettik. Türkiye'ye karşı oynayacağımız son maçta da taraftarlarımızı bekliyoruz. Kendi ülkemizde çok büyük bir desteğimiz olacak, çünkü Türkiye'nin kalitesini biliyoruz. Slovakya'dan daha iyi bir takımlar ama biz de onların zayıf noktalarına hakimiz! Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Slovakya deplasmanında olduğu gibi çok mücadele edeceğiz ve taraftarlarımızın da desteğiyle inanıyorum ki bizim için Türkiye maçı biraz daha kolaylaşacak."