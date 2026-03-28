Kosova'nın yıldızı Vedat Muriqi Türkiye eşleşmesini değerlendirdi!

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kosova ile Türkiye'nin eşleşmesinin ardından, Süper Lig'de forma giyen Vedat Muriqi süreci yorumladı. Esasen ise deneyimli golcü, Türkiye'nin Slovakya'dan daha iyi bir takım olduğuna dikkat çekti.

Türkiye; 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Romanya'yı saf dışı bırakırken, Kosova da Slovakya'yı elemişti. Halihazırdaki play-off finali için önemli açıklamalarda bulunan Vedat Muriqi, A Milli Takım için de kritik tespitler gerçekleştirdi.

VEDAT MURIQI TÜRKİYE EŞLEŞMESİNİ DEĞERLENDİRDİ!

"Her zaman söylemişimdir. Bir futbolcu olarak benim hayalim ve kendi ülkesini temsil eden tüm futbolcuların zirvesi, Dünya Kupası'nda yer almaktır. Bu yüzden umarım kişisel olarak bu hedefime ulaşırım ve sonrasında Kosova'nın dört bir yanındaki insanlara mutluluk veririz. Şu anda çok mutluyuz çünkü bunu hak ettik. Türkiye'ye karşı oynayacağımız son maçta da taraftarlarımızı bekliyoruz. Kendi ülkemizde çok büyük bir desteğimiz olacak, çünkü Türkiye'nin kalitesini biliyoruz. Slovakya'dan daha iyi bir takımlar ama biz de onların zayıf noktalarına hakimiz! Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Slovakya deplasmanında olduğu gibi çok mücadele edeceğiz ve taraftarlarımızın da desteğiyle inanıyorum ki bizim için Türkiye maçı biraz daha kolaylaşacak."

Sıkça Sorulan Sorular

PLAY-OFF FİNALİNDEKİ KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
Heyecanla beklenen müsabaka, 31 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak.
