Kosovalı Fisnik Asllani Borussia Dortmund'un radarına takıldı. Bundesliga'da dikkatleri üzerine çeken yetenekli hücumcu, 30 milyon Euroya ulaşan piyasa değeriyle de Kosova takımının en pahalı futbolcusu haline gelmişti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kosova'nın yıldızına transferde Borussia Dortmund kancası! Borussia Dortmund, Hoffenheim'ın Kosovalı hücum oyuncusu Fisnik Asllani'yi transfer hedefi olarak belirledi. Fisnik Asllani, 30 milyon Euroluk piyasa değeriyle Kosova takımının en pahalı futbolcusu konumunda. Borussia Dortmund, Serhou Guirassy'yi gözden çıkardığı süreçte Fisnik Asllani'yi yeni hedef olarak belirledi. Hoffenheim formasıyla bu sezon 28 maçta 9 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı. Borussia Dortmund ve Hoffenheim gelecek yaz için anlaşırsa, Serhou Guirassy'nin de Fenerbahçe gibi ihtimalleri değerlendirmesi bekleniyor.

FISNIK ASLLANI TRANSFERİNDE FENERBAHÇE DETAYI

Borussia Dortmund'un Serhou Guirassy'yi gözden çıkardığı süreçte, Gineli yıldıza Fenerbahçe talip olmuştu! Esasen ise sarı siyahlı yönetim, Serhou Guirassy sonrası için Kosovalı Fisnik Asllani'yi yeni hedef olarak belirledi. Hoffenheim ile Borussia Dortmund'un gelecek yaz için anlaşması halinde, Serhou Guirassy'nin de kesinkes Almanya devinden ayrılması ve Fenerbahçe gibi ihtimalleri değerlendirmesi bekleniyor.

BORUSSIA DORTMUND'UN BÜYÜK SÜRPRİZİ FISNIK ASLLANI'NIN PERFORMANSI

Hoffenheim adına sezonun en iyilerinden olan ve Kosova Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimleri arasına giren Fisnik Asllani, bu sezon kulübüyle 28 maça çıkmış ve 9 gol ile 8 asistlik önemli bir skor katkısı sağlamıştı.