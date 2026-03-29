Kosova'nın yıldızına transferde Borussia Dortmund kancası!

Kosovalı Fisnik Asllani Borussia Dortmund'un radarına takıldı. Bundesliga'da dikkatleri üzerine çeken yetenekli hücumcu, 30 milyon Euroya ulaşan piyasa değeriyle de Kosova takımının en pahalı futbolcusu haline gelmişti.
Borussia Dortmund'un Serhou Guirassy'yi gözden çıkardığı süreçte, Gineli yıldıza Fenerbahçe talip olmuştu! Esasen ise sarı siyahlı yönetim, Serhou Guirassy sonrası için Kosovalı Fisnik Asllani'yi yeni hedef olarak belirledi. Hoffenheim ile Borussia Dortmund'un gelecek yaz için anlaşması halinde, Serhou Guirassy'nin de kesinkes Almanya devinden ayrılması ve Fenerbahçe gibi ihtimalleri değerlendirmesi bekleniyor.
Hoffenheim adına sezonun en iyilerinden olan ve Kosova Milli Takımı'nın da vazgeçilmez isimleri arasına giren Fisnik Asllani, bu sezon kulübüyle 28 maça çıkmış ve 9 gol ile 8 asistlik önemli bir skor katkısı sağlamıştı.