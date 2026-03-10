Kristjan Asllani'den transfer kararı: Beşiktaş'ta daha 6 maça çıkmıştı!

Beşiktaş'ın Inter'den kiraladığı Kristjan Asllani, Tuttomercatoweb'e konuştu. Arnavut futbolcu, Beşiktaş'taki sürecinden memnun olduğunu dile getirdi.

KRISTJAN ASLLANI'DEN TRANSFER KARARI

Beşiktaş için 6 maçta kararını veren Kristjan Asllani, "Buraya kiralık geldim ama süresiz olarak kalmak istiyorum. Beşiktaş çok önemli bir kulüp ve her zaman ligi kazanmak için oynuyorlar, ben de bunu denemek istiyorum. Olağanüstü taraftarları var. Bir futbolcunun hayal edebileceği her şeye sahip bir kulüp. Sergen Yalçın'ın benden ne beklediğini biliyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar elde edeceğimi hissediyorum." ifadelerini kullandı.