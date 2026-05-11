Küme düşen Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın'ndan açıklama! "Kayserispor bu zor günleri aşacaktır"

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının sona ermesinin ardından Fatih Karagümrük ile Kayserispor, lige veda eden ilk 2 takım oldu. 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda eden Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın açıklamalarda bulundu. Açıkalın, "Kayserispor camiası, sağduyusu, birlikteliği ve vakarından ödün vermeyen duruşuyla bu zor günleri de aşacaktır" dedi.

GİRİŞ:
11.05.2026
saat ikonu 00:35
|
GÜNCELLEME:
11.05.2026
saat ikonu 00:35

'de 33. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Haftanın hattını yakından ilgilendiren maçlarından birinde Corendon Alanyaspor ile Zecorner karşı karşıya geldi. Kayserispor, rakibine 3-1'lik skorla mağlup olarak haftayı 27 puanla son sırada kapattı ve Süper Lig'den düşmesi kesinleşti.

Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'a 3-1 yenilerek küme düşmesi kesinleşen Zecorner Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.
Kayserispor, 11 yıl aranın ardından Süper Lig'e veda etti.
Başkan Nurettin Açıkalın, göreve geldiklerinde 15 puanla umutsuz bir tablo devraldıklarını belirtti.
Yeni sezona girerken kulübü sportif ve ekonomik anlamda zorlu süreçten çıkarma hedefi konulduğunu aktardı.
Kulübün ağır ekonomik şartları, gelirler üzerindeki temlikler ve yeterli desteğin sağlanamaması nedeniyle transfer tahtasının son gün açılabildiği ifade edildi.
Alınan sonuçlar sonrasında taraftarın tepkileri dikkate alınarak teknik kadroda değişikliğe gidildiği dile getirildi.
Başkan Açıkalın, Kayserispor'un köklü tarihi, güçlü aidiyet duygusu ve büyük taraftarıyla yeniden ayağa kalkacak güce sahip olduğuna inandıklarını belirtti.
11 yıl aranın ardından Süper Lig'e veda eden Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Nurettin Açıkalın, yaklaşık 1,5 yıldır büyük fedakarlıklar ve zor şartlar altında kulüp için maddi ve manevi çok ciddi emek verdiklerini söyledi. Sürecin sonunda, Süper Lig'e veda ettiklerini aktaran Açıkalın, şunları kaydetti:

"Sizler gibi bizler de derin bir üzüntü içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz dönemde, 15 puanla umutsuz bir tablo devralmıştık. Ancak şehrimizin kenetlenmesi, taraftarımızın eşsiz desteği ve yönetim olarak ortaya koyduğumuz büyük mücadeleyle geçtiğimiz sezon Kayserispor'umuzu ligde tutmayı başardık. Yeni sezona girerken de tek hedefimiz, bu büyük camiayı hem sportif hem de ekonomik anlamda yıllardır içinde bulunduğu zorlu süreçten çıkararak, hak ettiği güçlü yapıya yeniden ulaştırmaktı. Sezonun bitiminin hemen ardından, 2 Haziran tarihinde daha önce bu ligde önemli başarılar yaşamış, birçok Süper Lig kulübünün ve büyük camiaların da gündeminde yer alan değerli bir teknik direktör ile anlaşarak yeni yapılanmanın temellerini atmak istedik. Ancak kulübümüzün içinde bulunduğu ağır ekonomik şartlar, gelirler üzerindeki temlikler ve yeterli desteğin sağlanamaması nedeniyle transfer tahtasını ancak transfer döneminin son gününde, kendi imkânlarımızla açabildik. Bu süreçte teknik heyetimizin talepleri ile mevcut bütçe gerçekleri arasında denge kurmaya çalışırken, arzu ettiğimiz kadro planlamasını tam anlamıyla gerçekleştiremedik."

Açıkalın, alınan sonuçlar sonrasında, taraftarın haklı tepkilerini ve beklentilerini dikkate alarak teknik kadroda değişikliğe gittiklerini dile getirdi.

Kayserispor'un menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuklarını vurgulayan Nurettin Açıkalın, şöyle devam etti:

"Geçmişte kulübümüzde önemli başarılar yaşamış bir ekolünün temsilcisi olan ve kendi ülkesinde kupalar kazanmış değerli bir teknik adamla yeni bir başlangıç yaparak umudumuzu korumaya çalıştık. Ancak devam eden süreçte yaşananlar kamuoyunun da malumudur. Tüm taraftarlarımız ve kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki bizler görev yaptığımız süre boyunca, Kayserispor'un menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuk. En zor dönemlerde dahi, kulübümüzün yaşadığı derin sorunları büyütüp kaos ortamı oluşturmamaya özen gösterdik. 'Kol kırılır yen içinde kalır' anlayışıyla hareket ederek, birçok sıkıntıyı kamuoyu önünde dillendirmemeyi tercih ettik. Taraftarımızın üzüntüsü, tepkisi ve serzenişi sonuna kadar haklıdır ve başımızın üzerindedir. Ancak aynı zamanda, Kayserispor camiasına ve şahsımıza yönelik, uzun süredir sistematik şekilde sürdürülen haksız ve maksatlı saldırıların da farkında olduğumuzu ifade etmek isterim. Herkes şunu bilmelidir ki takımlar düşebilir, ancak büyük camialar ayakta kalır. Kayserispor, köklü tarihi, güçlü aidiyet duygusu ve büyük taraftarıyla yeniden ayağa kalkacak güce fazlasıyla sahiptir. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle, Kayserispor'umuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır."

Nurettin Açıkalın, bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek istişarelerin ardından, kulübün geleceğine dair alınacak kararları ve yol haritasını kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaklarını kaydetti.

Kayserispor taraftarından yaşattıkları üzüntü nedeniyle özür dilediklerini anlatan Açıkalın, "Hatalardan ders çıkarmak ve yeniden ayağa kalkmak, bu camianın karakterinde vardır. Kayserispor camiası, sağduyusu, birlikteliği ve vakarından ödün vermeyen duruşuyla bu zor günleri de aşacaktır." ifadelerini kullandı.

