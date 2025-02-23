Kupa Galatasaray'dan alınıp Fenerbahçe'ye verilecek

Fenerbahçe'nin itiraz dilekçesi neticesinde Türkiye Yüzme Federasyonu kararını verdi ve Galatasaray'ı diskalifiye etti. Kupa Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye geçecek. İşte detaylar.

Galatasaray, 2023 yılında açık yaş erkeklerde Türkiye şampiyonu olmuştu. Akabinde ise Fenerbahçe'den, Doğa Çelik'in usulsüz yarıştırıldığına dair Türkiye Yüzme Federasyonu'na itiraz dilekçesi sunma süreci gelmişti. 4 ay süren soruşturmanın ardından federasyonun Galatasaray'ı diskalifiye ettiği ve kupanın Fenerbahçe'ye verileceği belirtildi.

Konuyla ilgili nihai kararı Tahkim Kurulu verecek ve Galatasaray'ın aleyhine çıkacak bir karar, kupanın resmen el değiştirmesi anlamına gelecek.

SORUN NEYDİ

Doğa Çelik'in vize süresi sona ermiş şekilde yarışa katılması Galatasaray'ın diskalifiye edilmesine sebep oldu.