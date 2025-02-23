Luka Doncic liderliğindeki Los Angeles Lakers gövde gösterisi yaptı!

NBA'de normal sezon mücadelesinde Denver Nuggets ile Los Angeles Lakers karşı karşıya geldi. Luka Doncic'in etkili olduğu maçta kazanan taraf Lakers oldu.

LUKA DONCIC GÖZ KAMAŞTIRDI

Takıma yeni katılan Doncic, Los Angeles Lakers ataklarında liderlik yaptı ve sahadan 123-100 galibiyetle ayrıldılar. Ayrıca bu sonuçla Lakers, ligdeki 55. maçında 34. kez sahadan galip ayrılmış oldu. Performansıyla tam not alan Doncic; 32 sayı, 10 ribaund ve 7 asistle oynadı.

GİZLİ KAHRAMAN LEBRON JAMES

25 sayı, 9 ribaund ve 5 asistle oynayan LeBron; kritik anlarda sahneye çıktı ve Luka Doncic'e destek oldu.

https://x.com/TheHoopCentral/status/1893491819264254034

PERİYOT SKORLARI

çeyrek: 38-31 çeyrek: 63-54 çeyrek: 96-87 çeyrek: 123-100