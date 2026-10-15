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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 11:29

KuPS Kuopio - Trabzonspor muhtemel 11'leri belli oldu! Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi’ne zaferle başlamak istiyor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk hafta mücadelesinde Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ligde yakaladığı çıkışı Avrupa sahnesine de taşımak isteyen bordo-mavililer, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek organizasyona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar ve muhtemel 11'ler...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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KuPS Kuopio - Trabzonspor muhtemel 11'leri belli oldu! Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi’ne zaferle başlamak istiyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 11:27
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 11:29

play-off turunda Macaristan ekibi 'a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam eden , lig aşamasının ilk haftasında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımına konuk oluyor. Bordo-mavililer, deplasmanda kazanarak hem Avrupa'daki galibiyet hasretine son vermeyi hem de grup aşamasına moralli başlamayı amaçlıyor.

KuPS Kuopio - Trabzonspor muhtemel 11'leri belli oldu! Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi’ne zaferle başlamak istiyor

KUPS KUOPİO - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Finlandiya’nın Tampere şehrinde bulunan Tammelan Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ 19.45’te başlayacak.

Tarih: Bugün, TSİ 19.45

Stat: Tammelan Stadı 

Hakem: Ishmael Barbara

Yardımcı Hakemler: Luke Portelli, Duncan Spencer

Yayın Kanalı: TRT 1

KuPS Kuopio - Trabzonspor muhtemel 11'leri belli oldu! Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi’ne zaferle başlamak istiyor

BORDO-MAVİLİLER THOMAS REİS İLE YÜKSELİŞTE

Süper Lig'de teknik direktör ’in göreve gelmesiyle birlikte önemli bir ivme yakalayan Trabzonspor, bu form grafiğini Avrupa kupalarına da yansıtmak istiyor.

KuPS Kuopio - Trabzonspor muhtemel 11'leri belli oldu! Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi’ne zaferle başlamak istiyor

Alman çalıştırıcı yönetiminde ligde Galatasaray’ı 4-0, Samsunspor’u ise deplasmanda 3-0 gibi net skorlarla mağlup eden Karadeniz fırtınası, KuPS Kuopio karşısında da galip gelerek resmi maçlardaki galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

KuPS Kuopio - Trabzonspor muhtemel 11'leri belli oldu! Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi’ne zaferle başlamak istiyor

AVRUPA'DAKİ 6 MAÇLIK HASRET SONA ERECEK Mİ?

Thomas Reis yönetiminde ilk Avrupa sınavına çıkacak olan Trabzonspor, aynı zamanda uluslararası alandaki kötü gidişatına da dur demek istiyor.

KuPS Kuopio - Trabzonspor muhtemel 11'leri belli oldu! Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi’ne zaferle başlamak istiyor

En son 1 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u sahasında 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, bu müsabakanın ardından Avrupa kulvarında çıktığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, Finlandiya deplasmanından zaferle dönerek 6 maçlık galibiyet özlemine son vermenin planlarını yapıyor.

KuPS Kuopio - Trabzonspor muhtemel 11'leri belli oldu! Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi’ne zaferle başlamak istiyor

TRABZONSPOR’DA EKSİKLER VE KADRO DURUMU

Zorlu mücadele öncesinde Trabzonspor kadrosunda önemli eksikler bulunuyor:

Nweiwu ve Cabral kırmızı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almıyor. Kart cezasının yanı sıra sakatlığı süren Malinovskyi'nin yerine ise UEFA listesine Melih Kabasakal dahil edildi. Süper Lig'deki yabancı kontenjanı kısıtlaması nedeniyle lig maçlarında süre alamayan Mendy ve Bouchouari, UEFA listesinde yer aldıkları için bu mücadelede görev yapabilecek.

DEPLASMAN MAÇI SUNİ ÇİMDE OYNANACAK

Ev sahibi KuPS Kuopio, kendi stadyumunun UEFA kriterlerine uygun olmaması sebebiyle Konferans Ligi iç saha maçlarını yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere kentinde oynuyor. 8 bin seyirci kapasiteli Tammelan Stadı'nın zemin yetersizliği nedeniyle karşılaşma suni çim üzerinde gerçekleştirilecek.

MUHTEMEL 11'LER

KuPS Kuopio: Kreidl, Savolainen, Magassa, Nuhu, Antwi, Gasc, Pennanen, Lutumba, Jyry, Armah, Parzyszek.

KuPS Kuopio - Trabzonspor muhtemel 11'leri belli oldu! Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi’ne zaferle başlamak istiyor

Trabzonspor: Onana, Pina, Samet, Mendy, Cenk, Melih, Bouchouari, Saviolo, Muçi, Aral, Onuachu.

KuPS Kuopio - Trabzonspor muhtemel 11'leri belli oldu! Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi’ne zaferle başlamak istiyor
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ETİKETLER
#trabzonspor
#UEFA Avrupa ligi
#Futbol
#ferencvaros
#Thomas Reis
#Kups Kuopio
#Spor
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