KuPS Kuopio - Trabzonspor muhtemel 11'leri belli oldu! Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi’ne zaferle başlamak istiyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan ekibi Ferencvaros'a elenerek yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam eden Trabzonspor, lig aşamasının ilk haftasında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımına konuk oluyor. Bordo-mavililer, deplasmanda kazanarak hem Avrupa'daki galibiyet hasretine son vermeyi hem de grup aşamasına moralli başlamayı amaçlıyor.

KUPS KUOPİO - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Finlandiya’nın Tampere şehrinde bulunan Tammelan Stadı’nda oynanacak mücadele, TSİ 19.45’te başlayacak.

Tarih: Bugün, TSİ 19.45

Stat: Tammelan Stadı

Hakem: Ishmael Barbara

Yardımcı Hakemler: Luke Portelli, Duncan Spencer

Yayın Kanalı: TRT 1

BORDO-MAVİLİLER THOMAS REİS İLE YÜKSELİŞTE

Süper Lig'de teknik direktör Thomas Reis’in göreve gelmesiyle birlikte önemli bir ivme yakalayan Trabzonspor, bu form grafiğini Avrupa kupalarına da yansıtmak istiyor.

Alman çalıştırıcı yönetiminde ligde Galatasaray’ı 4-0, Samsunspor’u ise deplasmanda 3-0 gibi net skorlarla mağlup eden Karadeniz fırtınası, KuPS Kuopio karşısında da galip gelerek resmi maçlardaki galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

AVRUPA'DAKİ 6 MAÇLIK HASRET SONA ERECEK Mİ?

Thomas Reis yönetiminde ilk Avrupa sınavına çıkacak olan Trabzonspor, aynı zamanda uluslararası alandaki kötü gidişatına da dur demek istiyor.

En son 1 Ağustos 2024 tarihinde UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok'u sahasında 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, bu müsabakanın ardından Avrupa kulvarında çıktığı 6 karşılaşmada 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, Finlandiya deplasmanından zaferle dönerek 6 maçlık galibiyet özlemine son vermenin planlarını yapıyor.

TRABZONSPOR’DA EKSİKLER VE KADRO DURUMU

Zorlu mücadele öncesinde Trabzonspor kadrosunda önemli eksikler bulunuyor:

Nweiwu ve Cabral kırmızı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Okay Yokuşlu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almıyor. Kart cezasının yanı sıra sakatlığı süren Malinovskyi'nin yerine ise UEFA listesine Melih Kabasakal dahil edildi. Süper Lig'deki yabancı kontenjanı kısıtlaması nedeniyle lig maçlarında süre alamayan Mendy ve Bouchouari, UEFA listesinde yer aldıkları için bu mücadelede görev yapabilecek.

DEPLASMAN MAÇI SUNİ ÇİMDE OYNANACAK

Ev sahibi KuPS Kuopio, kendi stadyumunun UEFA kriterlerine uygun olmaması sebebiyle Konferans Ligi iç saha maçlarını yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Tampere kentinde oynuyor. 8 bin seyirci kapasiteli Tammelan Stadı'nın zemin yetersizliği nedeniyle karşılaşma suni çim üzerinde gerçekleştirilecek.

MUHTEMEL 11'LER

KuPS Kuopio: Kreidl, Savolainen, Magassa, Nuhu, Antwi, Gasc, Pennanen, Lutumba, Jyry, Armah, Parzyszek.

Trabzonspor: Onana, Pina, Samet, Mendy, Cenk, Melih, Bouchouari, Saviolo, Muçi, Aral, Onuachu.