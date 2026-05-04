Kurtalanspor - Şırnak Petrolspor maçı mercek altında: Başsavcılık soruşturma başlattı!

Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) kritik karşılaşmalarından biri olan Kurtalanspor - Şırnak Petrolspor müsabakası, sahadaki futboldan ziyade "şike" ve "usulsüzlük" iddialarıyla gündeme oturdu. Maçın ardından bazı pozisyonların ve oyuncu hareketlerinin yer aldığı görüntülerin sosyal medya platformlarında hızla yayılması, futbolseverlerin ve spor kamuoyunun tepkisini çekti.

Görüntülerde yer alan "maçın sonucuna doğrudan etki edecek" mahiyetteki hareketlerin olağan akışın dışında olduğu iddiaları, yargı birimlerini harekete geçirdi.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DÜĞMEYE BASTI

Gelişmeler üzerine ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı, herhangi bir şikayet beklenmeksizin durumun vahameti ve kamuoyuna yansıyan delil niteliğindeki görüntüler üzerine re'sen (kendiliğinden) soruşturma başlattığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasındaki futbol müsabakasında maç sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna dair iddiaların ortaya atılması ve bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmış olup, incelemeler titizlikle devam etmektedir."