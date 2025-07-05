Kuzey Tunçelli'den altın madalya: Avrupa şampiyonu oldu!

Milli sporcu Kuzey Tunçelli'den büyük bir zafer geldi. Kuzey Tunçelli, 2025 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.
Fenerbahçeli Kuzey Tunçelli, Slovakya’da düzenlenen 2025 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası '800 metre' rekorunu kırdı. Milli sporcu, 7:46.01’lik derecesiyle altın madalyaya uzanarak bu stilde üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.
https://x.com/TYFgovtr/status/1941565602956787796
Aynı organizasyonda geçtiğimiz günlerde 1500 metre serbestte de final yüzen Kuzey, üst üste 3. kez Gençler Avrupa şampiyonu olmayı başarmıştı.
Rekortmen sporcu geçtiğimiz sene Litvanya’nın Vilnius kentinin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda 800 metre serbest finalinde suya girmiş ve 7:48.01’lik derecesiyle 17-18-19 yaş Türkiye rekorlarını kırarak Avrupa Gençler şampiyonu olmuştu.