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 | Burak Ayaydın

Kuzey Tunçelli'den altın madalya: Avrupa şampiyonu oldu!

Milli sporcu Kuzey Tunçelli'den büyük bir zafer geldi. Kuzey Tunçelli, 2025 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

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Kuzey Tunçelli'den altın madalya: Avrupa şampiyonu oldu!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 21:42
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 21:42

Fenerbahçeli , Slovakya’da düzenlenen 2025 '800 metre' rekorunu kırdı. Milli sporcu, 7:46.01’lik derecesiyle altın madalyaya uzanarak bu stilde üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

https://x.com/TYFgovtr/status/1941565602956787796

KUZEY TUNÇELLİ'DEN ART ARDA ZAFERLER

Aynı organizasyonda geçtiğimiz günlerde 1500 metre serbestte de final yüzen Kuzey, üst üste 3. kez Gençler Avrupa şampiyonu olmayı başarmıştı.

GEÇEN YILDAN BU YANA DAMGA VURUYOR

Rekortmen sporcu geçtiğimiz sene Litvanya’nın Vilnius kentinin ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası’nda 800 metre serbest finalinde suya girmiş ve 7:48.01’lik derecesiyle 17-18-19 yaş Türkiye rekorlarını kırarak Avrupa Gençler şampiyonu olmuştu.

Kuzey Tunçelli'den altın madalya: Avrupa şampiyonu oldu!

Sıkça Sorulan Sorular

TURNUVADA SIRALAMA NASIL OLUŞTU?
Kuzey Tunçelli’nin ardından Grigorii Vekovishchev ikinci, Johannes Liebmann ise üçüncü oldu.
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ETİKETLER
#yüzme
#Fenerbahçe Alagöz Holding
#Altın Madalya
#kuzey tunçelli
#Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası
#Avrupaşampiyonası
#Kuzeytunçelli
#Rekordinkırılması
#Spor
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