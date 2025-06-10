Leroy Sane adım adım Süper Lig'e!

Leroy Sane için Süper Lig kritiği gün geçtikçe daha da ciddileşiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Leroy Sane; an itibarıyla Süper Lig ekipleri arasında seçimini yapmak üzere, işte detaylar.

Galatasaray, Leroy Sane transferinde Fenerbahçe'nin önüne geçti. Alman yıldız Leroy Sane, resmen sürpriz bir transfer kararı aldı ve Süper Lig için planlamalara başladı.

GALATASARAY'DA LEROY SANE TRANSFERİ GERÇEKLEŞİYOR

Almanya basınının iddiasına göre Leroy Sane, para faktörünü ikinci plana itti ve Fenerbahçe'nin yüksek maaş teklifine rağmen Galatasaray'da forma giyme ihtimalini düşünmeye başladı. Halihazırda Galatasaray'ın oturmuş yapılanmasını ve Şampiyonlar Ligi'nde olacak olmasını gözeten Sane, sarı kırmızılı takıma yeşil ışık yaktı.

LEROY SANE TRANSFERDE HER DETAYI DÜŞÜNÜYOR

Suudi Arabistan ve İngiltere gibi seçenekleri değerlendirmek istemeyen Leroy Sane, esasen ise forma garantisinin olduğu bir Şampiyonlar Ligi sürecinde başrolde yer almak istiyor.