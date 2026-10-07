Lionel Messi milli takıma veda etti! Tarihi gecede büyük skandal: 85 bin kişi aynı anda yuhaladı

Arjantin Milli Takımı formasıyla son maçına çıkan Lionel Messi, Benin ile oynanan ve 3-0 kazanılan hazırlık mücadelesinin ardından unutulmaz kariyerine noktayı koydu.

Ancak Buenos Aires’teki ikonik Monumental Stadı’nda düzenlenen duygusal veda törenine, Arjantin Futbol Federasyonu’nun stadyumdaki gösteri tercihleri damga vurdu.

DUYGUSAL ANLARDA GÖKYÜZÜNDE SPONSOR LOGOSU

İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre; tribünleri dolduran 85 bin futbolsever gözlerini gökyüzüne çevirdiği sırada, herkesi şaşkına çeviren bir an yaşandı. Gökyüzünde düzenlenen drone gösterisinde Messi’nin başarıları yerine AFA’nın ana sponsorlarından birinin logosu ve ticari ismi belirdi. Duygusal anların yaşandığı bu özel gecede sergilenen reklam hamlesi, sahada bulunan Messi’yi dahi şaşkınlığa uğrattı.

TRİBÜNLER ISLIKLADI, SOSYAL MEDYADA YORUMLAR KAPATILDI

Tribünlerden yükselen yoğun protesto ve yuhalama sesleri, organizasyonu bir anda krize sürükledi. Yaşanan olayın ardından tepkilerin hedefi olan sponsor şirket, sosyal medya hesaplarına gelen hakaret ve şikayet dalgası nedeniyle gönderilerini yoruma kapatmak zorunda kaldı. Benzer şekilde, tepkilerin odağındaki Arjantin Futbol Federasyonu da dijital platformlardaki yorum bölümlerini kısıtlayarak sessizliğe büründü.