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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 15:10

Lionel Messi milli takıma veda etti! Tarihi gecede büyük skandal: 85 bin kişi aynı anda yuhaladı

Arjantin’in efsane kaptanı Lionel Messi, milli takıma veda ettiği tarihi gecede Arjantin Futbol Federasyonu’nun yaptığı hamle karşısında şoke oldu. 85 bin taraftarın önünde yaşanan olay, sosyal medyada ve tribünlerde büyük tepki topladı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Lionel Messi milli takıma veda etti! Tarihi gecede büyük skandal: 85 bin kişi aynı anda yuhaladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 15:10

formasıyla son maçına çıkan , Benin ile oynanan ve 3-0 kazanılan hazırlık mücadelesinin ardından unutulmaz kariyerine noktayı koydu. 

Lionel Messi milli takıma veda etti! Tarihi gecede büyük skandal: 85 bin kişi aynı anda yuhaladı

Ancak Buenos Aires’teki ikonik Monumental Stadı’nda düzenlenen duygusal veda törenine, Arjantin Federasyonu’nun stadyumdaki gösteri tercihleri damga vurdu.

Lionel Messi milli takıma veda etti! Tarihi gecede büyük skandal: 85 bin kişi aynı anda yuhaladı

DUYGUSAL ANLARDA GÖKYÜZÜNDE SPONSOR LOGOSU

İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre; tribünleri dolduran 85 bin futbolsever gözlerini gökyüzüne çevirdiği sırada, herkesi şaşkına çeviren bir an yaşandı. Gökyüzünde düzenlenen drone gösterisinde Messi’nin başarıları yerine AFA’nın ana sponsorlarından birinin logosu ve ticari ismi belirdi. Duygusal anların yaşandığı bu özel gecede sergilenen reklam hamlesi, sahada bulunan Messi’yi dahi şaşkınlığa uğrattı.

Lionel Messi milli takıma veda etti! Tarihi gecede büyük skandal: 85 bin kişi aynı anda yuhaladı

TRİBÜNLER ISLIKLADI, SOSYAL MEDYADA YORUMLAR KAPATILDI

Tribünlerden yükselen yoğun protesto ve yuhalama sesleri, organizasyonu bir anda krize sürükledi. Yaşanan olayın ardından tepkilerin hedefi olan sponsor şirket, sosyal medya hesaplarına gelen hakaret ve şikayet dalgası nedeniyle gönderilerini yoruma kapatmak zorunda kaldı. Benzer şekilde, tepkilerin odağındaki Arjantin Futbol Federasyonu da dijital platformlardaki yorum bölümlerini kısıtlayarak sessizliğe büründü.

Lionel Messi milli takıma veda etti! Tarihi gecede büyük skandal: 85 bin kişi aynı anda yuhaladı
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ETİKETLER
#Futbol
#Arjantin Milli Takımı
#lionel messi
#Arjantin Futbol Federasyonu
#Benin
#Monumental Stadı
#Spor
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