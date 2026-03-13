Menü Kapat
 Serhat Yıldız

Liverpool maçı sonrası hemen stadı terk etmişti! Mauro Icardi'den açıklama geldi: İşte apar topar ayrılma nedeni...

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki tarihi Liverpool zaferinin ardından stadyumu kutlamalara katılmadan terk eden Mauro Icardi, sessizliğini bozdu. Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı zehir zemberek açıklamayla Wanda Nara ile resmen boşandığını duyururken, hakkında asılsız iddialar ortaya atanlara da adeta savaş açtı. İşte detaylar...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.03.2026
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
13.03.2026
saat ikonu 12:49

’ın son 16 turunda Liverpool’u 1-0 devirerek Avrupa’yı salladığı gecenin ardından, gözler galibiyet kutlamalarında yer almayan ’ye çevrilmişti. Maç boyunca yedek kulübesinde oturan ve bitiş düdüğüyle birlikte stadı apar topar terk eden Arjantinli yıldızın sessizliğini ne bozduğu ortaya çıktı.

Liverpool maçı sonrası hemen stadı terk etmişti! Mauro Icardi'den açıklama geldi: İşte apar topar ayrılma nedeni...

Hakkında "takıma küstü mü?" spekülasyonları yapılan Icardi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı sert bir paylaşımla stadyumdan ayrılma nedenini ve ile olan evliliğinin resmen bittiğini duyurdu.

Liverpool maçı sonrası hemen stadı terk etmişti! Mauro Icardi'den açıklama geldi: İşte apar topar ayrılma nedeni...

"BOŞANMAYI BEN İSTEDİM"

Milano’ya davasının son işlemleri için gittiği anlaşılan Icardi, yaptığı açıklamada süreci tüm şeffaflığıyla anlattı. Kasım 2024'te düğmesine bastığı hukuki mücadelenin dün itibarıyla zaferle sonuçlandığını belirten golcü oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Tam bir yıl önce Milano'da boşanma duruşmasına katıldım. İtalyan yasalarına göre gereken bir yıllık ayrılık süreci dün, 11 Mart 2026 tarihinde doldu. Bugünden itibaren avukatlarım kesin boşanma kararının işlemlerini başlattı. Gerçek oldukça basit: BOŞANMAYI BEN İSTEDİM."

Liverpool maçı sonrası hemen stadı terk etmişti! Mauro Icardi'den açıklama geldi: İşte apar topar ayrılma nedeni...

SAHTE HABER YAPANLARA SERT GÖNDERME

Açıklamasında kendisi hakkında "ayrılmak istemiyor" şeklinde haber yapan gazetecilere ve karşı tarafın avukatına da ateş püsküren Icardi, medyadaki "kurmaca" haberlerin son bulduğunu ilan etti: "Reyting uğruna yalan hikayeler uyduran o dört 'uzman gazeteci' şimdi ne yapacak? Bir yıl süren medya kurmacasından sonra gerçek sonunda geldi. Adalete uydum ve bugün boşanma gerçekleşti. Zafer dolu bir öpücük gönderiyorum. Beni hafife almayın, aptallıkla hiçbir ilgim yok. Tic Tac artık çalışmayı bıraktı, zamanı bitti."

Liverpool maçı sonrası hemen stadı terk etmişti! Mauro Icardi'den açıklama geldi: İşte apar topar ayrılma nedeni...
