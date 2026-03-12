Menü Kapat
Editor
 Serhat Yıldız

Liverpool maçı sonrası tüm planlar değişti! Okan Buruk için bomba iddia: Sezon sonu...

Trendyol Süper lig devi Galatasaray'da dördüncü sezonuna giren ve görev yaptığı üç sezonda da sarı-kırmızılı takımı üst üste şampiyonluğa ulaştırarak kırılması güç bir rekorun sahibi olan Okan Buruk için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

12.03.2026
12.03.2026
10:42

’da üst üste elde ettiği üç şampiyonlukla adını kulüp tarihine altın harflerle yazdıran , Avrupa transfer piyasasını sallamaya hazırlanıyor.

Liverpool maçı sonrası tüm planlar değişti! Okan Buruk için bomba iddia: Sezon sonu...

Liverpool maçı sonrası tüm planlar değişti! Okan Buruk için bomba iddia: Sezon sonu...

Sarı-kırmızılı ekibin başında ’nde devleşen ve son olarak ’u dize getiren tecrübeli teknik adam için İngiltere ve italya'dan dev iddialar var.

Liverpool maçı sonrası tüm planlar değişti! Okan Buruk için bomba iddia: Sezon sonu...

LİVERPOOL’U DEVİRDİ, AVRUPA’NIN RADARINA GİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool’u ağırlayan Galatasaray, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak çeyrek final kapısını araladı. Erken gelen Mario Lemina golüyle taraftarını coşturan Aslan, oynadığı baskılı futbolla alkış toplarken, bu başarının mimarı Okan Buruk bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Liverpool maçı sonrası tüm planlar değişti! Okan Buruk için bomba iddia: Sezon sonu...

İNGİLTERE VE İTALYA’DAN YAKIN TAKİP

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 52 yaşındaki teknik adam, Avrupa’nın dev kulüplerinin listesine girdi. Özellikle Premier Lig ve Serie A ekiplerinin, Buruk’un başarısını yakından takip ettiği ve sezon sonunda resmi tekliflerle sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalabileceği belirtiliyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda Avrupa hayalini gizlemeyen Buruk'un, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Liverpool maçı sonrası tüm planlar değişti! Okan Buruk için bomba iddia: Sezon sonu...

GALATASARAY’DA REKORLARIN ADAMI

2022/23 sezonunda göreve geldiği günden bu yana durdurulamayan bir grafik çizen Okan Buruk, Galatasaray kariyerinde çarpıcı istatistiklere imza attı. 193 maçta tam 2.32 puan ortalaması yakalayan başarılı teknik adam, görev yaptığı 3 tam sezonda da Süper Lig şampiyonluğu elde etti.

Liverpool maçı sonrası tüm planlar değişti! Okan Buruk için bomba iddia: Sezon sonu...
