Galatasaray’da üst üste elde ettiği üç şampiyonlukla adını kulüp tarihine altın harflerle yazdıran Okan Buruk, Avrupa transfer piyasasını sallamaya hazırlanıyor.

Dinle

Liverpool maçı sonrası tüm planlar değişti! Okan Buruk için bomba iddia: Sezon sonu... Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 110

Sarı-kırmızılı ekibin başında Şampiyonlar Ligi’nde devleşen ve son olarak Liverpool’u dize getiren tecrübeli teknik adam için İngiltere ve italya'dan dev iddialar var.

LİVERPOOL’U DEVİRDİ, AVRUPA’NIN RADARINA GİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool’u ağırlayan Galatasaray, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak çeyrek final kapısını araladı. Erken gelen Mario Lemina golüyle taraftarını coşturan Aslan, oynadığı baskılı futbolla alkış toplarken, bu başarının mimarı Okan Buruk bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

İNGİLTERE VE İTALYA’DAN YAKIN TAKİP

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 52 yaşındaki teknik adam, Avrupa’nın dev kulüplerinin listesine girdi. Özellikle Premier Lig ve Serie A ekiplerinin, Buruk’un başarısını yakından takip ettiği ve sezon sonunda resmi tekliflerle sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalabileceği belirtiliyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda Avrupa hayalini gizlemeyen Buruk'un, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakabileceği konuşuluyor.

GALATASARAY’DA REKORLARIN ADAMI

2022/23 sezonunda göreve geldiği günden bu yana durdurulamayan bir grafik çizen Okan Buruk, Galatasaray kariyerinde çarpıcı istatistiklere imza attı. 193 maçta tam 2.32 puan ortalaması yakalayan başarılı teknik adam, görev yaptığı 3 tam sezonda da Süper Lig şampiyonluğu elde etti.