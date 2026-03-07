Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray itirafı: ''Böylesini hiç görmedim''

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında 10 Mart Salı günü İngiliz devlerinden biri olan Liverpool'u konuk edecek.

Kritik mücadele öncesi İngiliz cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, İstanbul deplasmanına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GOLDEN SONRA ÇIKAN SESTEN BİLE DAHA FAZLA"

TNT Sports'a açıklamalarda bulunan “Galatasaray deplasmanındaki atmosfer, şimdiye kadar oynadığım diğer deplasmanlardan tamamen farklı. Her seferinde top bizdeyken yaptıkları ıslık... Baştan sona kadar böyleler. Hatta attıkları golden sonra çıkan sesten bile daha fazla" dedi.

“OYNAMAK İÇİN ZORLU BİR ORTAM"

Slot sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oynamak için zorlu bir ortam ama güzel olan şu ki bizim sahamızda da bir maç oynanacak. Burada da Galatasaray için zorlu bir atmosfer olacak.”

GRUP AŞAMASINDA ELLERİ BOŞ DÖNMÜŞLERDİ

Öte yandan Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki takımın İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı Galatasaray, RAMS Park'ta 1-0 kazanmıştı.