Spor
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray itirafı: ''Böylesini hiç görmedim''

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Galatasaray, Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Kritik maç öncesi Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, İstanbul deplasmanı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray itirafı: ''Böylesini hiç görmedim''
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında 10 Mart Salı günü İngiliz devlerinden biri olan Liverpool'u konuk edecek.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray itirafı: ''Böylesini hiç görmedim''

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağında Liverpool'u konuk edeceği maça Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un açıklamaları damga vurdu.
Arne Slot, Galatasaray deplasmanındaki atmosferin oynadığı diğer deplasmanlardan farklı olduğunu ve taraftarların sürekli ıslık çaldığını belirtti.
Slot, İstanbul deplasmanının oynamak için zorlu bir ortam olduğunu ancak kendi sahalarında oynanacak maçta da Galatasaray için zorlu bir atmosfer olacağını ifade etti.
Geçmişte Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki takımın İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı Galatasaray'ın 1-0 kazandığı hatırlatıldı.
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray itirafı: ''Böylesini hiç görmedim''

Kritik mücadele öncesi İngiliz cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, İstanbul deplasmanına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray itirafı: ''Böylesini hiç görmedim''

"GOLDEN SONRA ÇIKAN SESTEN BİLE DAHA FAZLA"

TNT Sports'a açıklamalarda bulunan “Galatasaray deplasmanındaki atmosfer, şimdiye kadar oynadığım diğer deplasmanlardan tamamen farklı. Her seferinde top bizdeyken yaptıkları ıslık... Baştan sona kadar böyleler. Hatta attıkları golden sonra çıkan sesten bile daha fazla" dedi.

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'tan Galatasaray itirafı: ''Böylesini hiç görmedim''

“OYNAMAK İÇİN ZORLU BİR ORTAM"

Slot sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oynamak için zorlu bir ortam ama güzel olan şu ki bizim sahamızda da bir maç oynanacak. Burada da Galatasaray için zorlu bir atmosfer olacak.”

GRUP AŞAMASINDA ELLERİ BOŞ DÖNMÜŞLERDİ

Öte yandan Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki takımın İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı Galatasaray, RAMS Park'ta 1-0 kazanmıştı.

