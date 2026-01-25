Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Liverpool için veda zamanı: Şimdi de Bournemouth'a son dakikada mağlup oldular!

Arne Slot yönetimindeki Liverpool'un, Premier Lig'deki sıkıntılı dönemleri devam ediyor. İngiltere devi, ligin 23. haftasında Bournemouth'a konuk oldu ve son dakika golüyle sahadan puansız ayrıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Liverpool için veda zamanı: Şimdi de Bournemouth'a son dakikada mağlup oldular!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
25.01.2026
saat ikonu 00:25
|
GÜNCELLEME:
25.01.2026
saat ikonu 00:31

Liverpool'da beklenen istikrar bir türlü yakalanamıyor. Son haftalarda ligde kritik puanlar kaybeden Liverpool, bugün de Bournemouth'a 3-2 yenildi.

Liverpool için veda zamanı: Şimdi de Bournemouth'a son dakikada mağlup oldular!

LIVERPOOL'A SON DAKİKA DARBESİ

Bournemouth, Evanilson (26) ve Alex Jimenez (33) ile 2-0 öne geçerken; Liverpool ise Virgil Van Dijk (45+1) ve Dominik Szoboszlai (80) ile skoru eşitlemişti! Ardından ise ev sahibi adına 90+5'te sahneye çıkan Amine Adli, takımı adına 3-2'lik zaferi getiren isim oldu ve Liverpool'a da ağır bir darbe vurdu. Zira Premier Lig devi, Arne Slot ile son zamanlarda art arda puanlar kaybetmişti.

Liverpool için veda zamanı: Şimdi de Bournemouth'a son dakikada mağlup oldular!

ARNE SLOT'UN AYRILIĞI!

Liverpool yönetiminin yakın zamanda Arne Slot ile vedalaşması ve yeni antrenörü açıklaması bekleniyor.

Liverpool için veda zamanı: Şimdi de Bournemouth'a son dakikada mağlup oldular!

Sıkça Sorulan Sorular

KARŞILAŞMADA ENES ÜNAL OYNADI MI?
Milli futbolcu, son dakikalarda oyuna dahil olmuştu.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe yıldız golcünün kararını bekliyor: Premier Lig'den sonra Süper Lig'e temkinli yaklaşmıştı!
Galatasaray'ın yeni transferi uçaktan mesaj gönderdi!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.