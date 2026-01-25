Liverpool için veda zamanı: Şimdi de Bournemouth'a son dakikada mağlup oldular!

Liverpool'da beklenen istikrar bir türlü yakalanamıyor. Son haftalarda ligde kritik puanlar kaybeden Liverpool, bugün de Bournemouth'a 3-2 yenildi.

LIVERPOOL'A SON DAKİKA DARBESİ

Bournemouth, Evanilson (26) ve Alex Jimenez (33) ile 2-0 öne geçerken; Liverpool ise Virgil Van Dijk (45+1) ve Dominik Szoboszlai (80) ile skoru eşitlemişti! Ardından ise ev sahibi adına 90+5'te sahneye çıkan Amine Adli, takımı adına 3-2'lik zaferi getiren isim oldu ve Liverpool'a da ağır bir darbe vurdu. Zira Premier Lig devi, Arne Slot ile son zamanlarda art arda puanlar kaybetmişti.

ARNE SLOT'UN AYRILIĞI!

Liverpool yönetiminin yakın zamanda Arne Slot ile vedalaşması ve yeni antrenörü açıklaması bekleniyor.