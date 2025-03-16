Londra derbisini Arsenal kazandı!

Premier Lig'in 29. hafta mücadelesinde Arsenal ile Chelsea karşılaştı. Zorlu geçen Londra derbisinde kazanan Arsenal oldu ve puanını 58'e yükseltti.

Premier Lig'de zirve takibini sürdüren Arsenal, zorlu Londra derbisinde galip geldi. 20. dakikada Mikel Merino'nun attığı gol ile Chelsea'yi 1-0 mağlup eden Arsenal, puanını 58'e yükseltti ve Liverpool'un arkasında ikinci sırada yer almaya devam etti.

LONDRA DERBİSİNDE CHELSEA KAYBETTİ

İnişli çıkışlı performansına rağmen Şampiyonlar Ligi potasında olan Chelsea, zorlu deplasmanda aradığını bulamadı. Topçular karşısında zaman zaman kontrolü eline alan mavi beyazlılar, Arsenal karşısında mağlup oldu ve 49 puanda kalmaya devam etti.

https://x.com/Arsenal/status/1901293095926346018

LIVERPOOL'UN MAÇI VAR

Arsenal'in önünde 12 puan farkla lider olan Liverpool, bugün saat 19.30'da Newcastle United ile Lig Kupası finali oynayacak.