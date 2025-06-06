Lorenzo Musetti maçtan çekildi: Carlos Alcaraz finale yükseldi!

Fransa Açık'ta Lorenzo Musetti ve Carlos Alcaraz karşılaştı. İtalyan raketin sürpriz şekilde maçı terk etmesi, Carlos için final anlamına geldi.

Paris'te düzenlenen Fransa Açık'ta beklenmedik bir olay yaşandı. Talihsiz şekilde sakatlanan Lorenzo Musetti, Carlos Alcaraz'ın finale giden yolunu açtı.

CARLOS ALCARAZ ZORLANMADAN FİNALDE

Kariyerinde ilk kez Fransa Açık'ta yarı final oynayan Musetti, ilk seti 6-4 kazanarak karşılaşmada 1-0 öne geçti. Akabinde ise 'Tie-break' ile sonuçlanan ikinci seti 7-6, üçüncü seti ise 6-0 ile hanesine yazdıran Alcaraz, maçta 2-1 üstünlük yakaladı.

DÖRDÜNCÜ SETTE SAKATLIK

Alcaraz, 4. sette 2-0 öndeyken Musetti'nin sakatlığı nedeniyle sahadan çekilmesiyle 2 saat 25 dakika süren karşılaşma sonunda finale yükseldi.