Loret Sadiku Adanaspor'da!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ocak 2025 00:34 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 00:36
Trendyol 1. Lig takımı Adanaspor, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Loret Sadiku'yu renklerine bağladı.
Akdeniz temsilcisinin yaptığı açıklamada, "Adanaspor'umuz, sezon başında Kasımpaşa forması giyen orta saha oyuncusu Loret Sadiku ile resmi sözleşmeyi imzalamıştır. Oyuncumuz Loret Sadiku, yarın Adana'ya gelerek antrenmanlara katılacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: tgrthaber.com