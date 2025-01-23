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Loret Sadiku Adanaspor'da!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
23 Ocak 2025 00:34 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 00:36
Loret Sadiku Adanaspor&#039;da!

Trendyol 1. Lig takımı Adanaspor, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Loret Sadiku'yu renklerine bağladı.

Akdeniz temsilcisinin yaptığı açıklamada, "Adanaspor'umuz, sezon başında Kasımpaşa​ forması giyen orta saha​ oyuncusu Loret Sadiku ile resmi sözleşmeyi imzalamıştır. Oyuncumuz Loret Sadiku, yarın Adana​'ya gelerek antrenmanlara katılacaktır. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Loret Sadiku - Oyuncu profili 24/25 | Transfermarkt

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Kaynak: tgrthaber.com
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